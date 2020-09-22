Benzine indirim geliyor

Haber: N. Halid Altundal
Ülkemizde son günlerde akaryakıt fiyatlarında meydana gelen artışlar sonrası araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi. Uluslar arası petrol piyasasında yaşanan yüzde 4’e yakın düşüşler sonrasında iç piyasada da indirim beklentisi ortaya çıktı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 19 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor.
Yapılacak indirim sonrasında ilimizde 6.90-6.95 seviyesinde olan benzin fiyatının 6.71-6.76 seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.