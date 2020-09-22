Benzine indirim geliyor

Uluslararası petrol piyasasında yaşanan düşüş sonrası iç sektörde de benzinin litre fiyatında indirime gidileceği öğrenildi. Buna göre gece yarısından itibaren benzinde 19 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Benzine indirim geliyor

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde son günlerde akaryakıt fiyatlarında meydana gelen artışlar sonrası araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi. Uluslar arası petrol piyasasında yaşanan yüzde 4’e yakın düşüşler sonrasında iç piyasada da indirim beklentisi ortaya çıktı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 19 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

Yapılacak indirim sonrasında ilimizde 6.90-6.95 seviyesinde olan benzin fiyatının 6.71-6.76 seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder

banner128