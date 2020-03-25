Benzine indirim

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS), yaptığı açıklamada benzinin litre fiyatında 25 Mart itibariyle geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim yapıldığını bildirdi. EPGİS açıklamasında, “Akaryakıt fiyatlarında indirim; 25/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 22 kuruş pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.