Benzine indirim, otogaza zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzinin litre fiyatında indirime gidildiği bildirildi. Öte yandan otogaza ise zam yapıldı.

Benzine indirim, otogaza zam

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada benzine indirim, otogaza zam geldiği bildirildi. EPGİS’ten benzinle ilgili yapılan açıklamasında, “3.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 15 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

OTOGAZA ÖTV DÜZENLEMESİ

EPGİS’ten otogazla ilgili yapılan açıklamada ise, “03.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 16 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği  ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” denildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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