Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada benzine indirim, otogaza zam geldiği bildirildi. EPGİS’ten benzinle ilgili yapılan açıklamasında, “3.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 15 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

OTOGAZA ÖTV DÜZENLEMESİ

EPGİS’ten otogazla ilgili yapılan açıklamada ise, “03.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 16 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” denildi.