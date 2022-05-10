Benzine yine zam geliyor

Haber: C. Kutay Aykan
Son dönemlerde artan akaryakıt fiyatları dolayısıyla tüketici akaryakıta gelen zamları merak ediyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu zamdan sonra Bolu’da litresi 20.41 ₺ olan benzinin fiyatı 21,53 ₺ olacak.
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,06 ₺
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,08 ₺
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16 ₺
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 ₺
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 ₺
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 ₺
Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 ₺
İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 ₺