Benzine yine zam geliyor

Haber: C. Kutay Aykan

Son dönemlerde artan akaryakıt fiyatları dolayısıyla tüketici akaryakıta gelen zamları merak ediyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu zamdan sonra Bolu’da litresi 20.41 ₺ olan benzinin fiyatı 21,53 ₺ olacak.

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,06 ₺

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,08 ₺

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16 ₺

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 ₺

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 ₺

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 ₺

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 ₺

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 ₺