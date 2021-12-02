Benzine zam kararı

Dün 58 kuruş indirim gelen benzine 44 kuruşluk zam geldi. Benzinin litresi yeniden 10 lira sınırına dayanacak.

Benzine zam kararı

Haber: C. Kutay Aykan

Eşel Mobil sistemi gereği akaryakıt fiyatları için uygulanan ÖTV'den karşılama limitinin dolması ve dolar kurundaki artışın ardından akaryakıt fiyatları 10 TL'ye dayanırken benzine bir zam daha geldi.

Yapılan 44 kuruşluk yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da 9,58 lira, İstanbul'da 9,55 lira, İzmir'de ise 9,62 lira olacak.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

 Zam oranına ilişkin açıklama yapan EPGİS, ''03 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 44 kuruş, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadelerine yer verdi. Dün benzinin litre fiyatına 58 kuruşluk indirim yapılmıştı.

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