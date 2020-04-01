Benzine zam, LPG’ye indirim

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada 2 Nisan itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına zam yapılacağı bildirildi. Öte yandan EPGİS’in bir diğer açıklamasında LPG fiyatında büyük indirime gidileceği belirtildi.

BENZİNE ZAM

EPGİS’ten yapılan zam açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 8 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”

LPG’YE DEV İNDİRİM

EPGİS’in indirim açıklamasında ise, “Akaryakıt Fiyatlarında İndirim: 02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 95 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.