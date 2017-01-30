HABER: Faruk ÇİDEM

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bolu’da D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TH 4595 plakalı araç sürücüsü Ertuğrul Sivri, D-100 karayolu üzerinde bulunan bir benzinlikten ters yönde şehir merkezi istikametine çıktığı sırada aracına benzin almak için istasyona giriş yapan 14 BT 617 plakalı araç sürücüsü Aytekin Eğri ile kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden Aytekin Eğri ve araçta bulunan ailesi yara almadan kurtulurken, Ertruğrul Sivri isimli şahıs kafasından yaralandı. Eğri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan Aytekin Eğri, kaza anını şöyle anlattı:

“Arkadaş benzinlikten çıkarken ben de giriş yapıyordum. O sağa kaçınca ben sola kaçtım. Tekrar o sola kaçınca ben de sola kaçtım ve vurdum. O arkadaş ters yönden geliyordu. Ben ve araçta bulunan çocuklarımda bir şey yok.”