Berat Kandili dualarla idrak edildi

Haber: S. Özge Yücel

Programa Bolu Valisi Ahmet Ümit’in eşi Şengül Ümit, İl Müftü Yardımcısı Fadime Arslan ve kadınlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Kur’an kursu öğreticilerinden oluşan ilahi grubunun ilahileri ve şiirlerle devam etti.

Programda İl Müftü Yardımcısı Fadime Arslan günün anlam ve önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Arslan, “Bu gece mübarek gecedir bu gece rahmet gecesidir bu gece şaban ayının on beşinci Berat Gecesi’dir. Hızla elimizden kayıp giden ömrümüzün nihayetsiz isteklerimizin ile törpülediği şu ortamda biz Müslümanlara bahş edilen en önemli imkanlardan biride şüphesiz berat gecesidir. Efendimiz bu gecede tevbe edip bağışlanma isteyen inananların sayısının çokluğunu bir örnekle Hz. Ayşe validemize şu şekilde ifade etmiştir” Allah’ Teala şaban ayının on beşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli ederek ” Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinden daha fazla kimsenin günahlarını bağışlar ” dedi.

PEYGAMBERİMİZİN BU GECE DE ŞU ÖZLÜ DUA DA BULUNMUŞTUR

” Allah’ım! Azabından affına, gazabından hoşnutluğuna, senden yine sana sığınırım. Şanın yücedir. Seni gereği gibi övmekten acizim sen kendini övdüğün gibi yücesin”

Berat gecesinin Milletimize ve islamalemine huzur ve mutluluklar getirmesini diler Ramazan ayına ulaşmamızı Yüce Rabbimizden niyaz ederim.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ardından Vaiz Kevser Özalp’in “Tevbe” konulu vaazıyla devam etti. Özalp vaazında, “Allah Teala o kadar engin merhamet sahibidir ki kullarının O’ndan af ve bağış dilemesinden, günahkar kullarının O’na yönelmesinden büyük sevinç duyar. Allah Rasulü bu konuda bir örnek vererek şöyle buyurur: Kulunun günahlarına tevbe etmesinden dolayı Allah’ın sevinci sizden birinizin ıssız bir çölde devesi ile giderken, onu üzerindeki yiyecek ve içecekle elinden kaçırması üzerine bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında, devesini yanı başında görmesi üzerine sevincinden “(Ey Allah’ım sen rabbimsin, bende senin kulunum diyeceği yerde)yanlışlıkla ‘Allah’ım, sen benim kulumsun, ben de senin rabbinim ‘dediği sevincinden daha çoktur. Allah Teala’nın kullarına sonsuz şefkat ve merhameti vardır. Bizlerde O’na yönelmeli ve bizi bağışlamasını dilemeliyiz ve rahmetiyle alemi kuşatacağını söylüyor. Rabbimizin bu gece Beni Kelb Kabilesinin tüyleri sayısınca insanları bağışlayacağını efendimiz bildiriyor. Bu gece günahlardan bir beraat vesilesidir. Af, arınma ve kurtuluş gecesidir.” ifadelerini kullandı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, vaaz ve hanımlar arasında çekilişle verilen hediye takdimi ile devam eden program hatim duasının yapılmasının ardından sona erdi.