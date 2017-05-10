Haber: BMA

Bolu’daki ilçe ve belde belediye başkanları Berat Kandili nedeniyle birer mesaj yayınladılar. Yayınladıkları mesajlarda barış ve huzur vurgusunda bulunan başkanların mesajları ise şu şekilde:

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan:

“Mübarek Ramazan-ı Şerif’e günler kala, Allah’ın bağışlanma dileyen gönüllere sunduğu en değerli armağan Berat Kandili, Rabbimizin affına sığınarak ruhlarımızı huzurla buluşturma fırsatıdır. Hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesi olan Berat Kandili’ni en samimi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

“Rahmet, bereket ve bağışlanma ayı olan Ramazan ayının müjdecisi; Berat Kandili’ne ulaşabilmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gün ve geceler, dini ve toplumsal hayatımızda ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanması gereken anlardır. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz milletimizin ve Dörtdivanlı hemşerilerimizin Berat Kandilini kutlar, insanlığın barış, huzur ve saadetine bütün müminlerin affına vesile olmasını Cenabı-ı Allah’tan niyaz ederim.”

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar:

“Berat Kandili; birlik ve beraberliğimizi artırmak, dostluk ve kardeşliğimizi pekiştirmek; ölüm gelmeden önce kendimizi hesaba çekmek açısından önemli bir gecedir. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan bu gecenin; başta ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm İslam Dünyasının beratına, tüm insanlığın barış ve huzura kavuşmasına vesile olmasını Cenab-ı Hak´tan niyaz eder, bütün hemşehrilerimin Berat Kandili’ni tebrik ederim.’’

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ:

“Mübarek Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandiline ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’ın rahmetinin ve nimetinin tecelli ettiği, dert ve musibetlerden kurtuluşu ifade eden Berat, mübarek bir gecenin adıdır. Bu mübarek gece, dargınlıkları unutmak, barışı ve huzuru tesis etmek, birlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için önemli bir vesiledir. Bu duygularla Berat Kandili’nin tüm dünyada barışın, beraberliğin, sevginin ve huzurun hâkimiyetine vesile olmasını diler; başta Sebenli hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin ve İslam âleminin mübarek gecesini tebrik ederim.”

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar:

“İslam âlemi olarak Ramazan Ayı’nın müjdecisi olan mübarek Berat Kandili’ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle mübarek gün ve geceler, birlik ve kardeşlik duygularının yoğun biçimde yaşandığı zamanlardır. Bu önemli gecenin milletimiz için barış ve huzura vesile olması en büyük dileğimizdir. Berat Kandili dolayısıyla tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimize olan sorumluluklarımızı yeniden hatırlayacağımızı umuyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile Yeniçağalı hemşerilerimin ve tüm İslâm dünyasının Berat Kandilini kutluyor, dualarımızın kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili:

"Kandil geceleri, insanımızın gönlünü aydınlatan, toplumumuzun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir. Ülkemizin ve milletimizin barış ve huzur içerisinde nice kandiller görmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle değerli hemşehrilerimizin Berat Kandili'ni tebrik eder, bu mübarek gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim.”

Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik:

“Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bağışlanma, af ve şefkat gecesi olan Berat Kandili’nde başta ailemiz ve çevremiz olmak üzere tüm insanlığa karşı olan sorumluluklarımızı hatırlayalım; sıkıntıda olan, zorluk çeken, dua bekleyen kardeşlerimiz için Allah’a el açalım. Yeryüzündeki tüm insanların, huzur, mutluluk, barış ve refah içinde yaşaması için hepimizin gayret göstermesi gerekiyor. Savaş ve yokluk nedeniyle acı çeken tüm insanların kurtuluşu için bu mübarek günün vesile olmasını dileyelim. Bu düşüncelerle başta beldemiz, ülkemiz ve tüm İslam Alemi’nin Berat Kandili’ni tebrik eder; kandilin insanlık için hayırlara, mazlum milletler için kurtuluşa vesile olmasını dilerim.”