Berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Haber: BMA

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan genelge ile berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin 11 Mayıs itibariyle açılması kararı alındı. Genelge sonrası berber ve kuaförlerde öncelikle dezenfekte işlemi yapılması gerekliliğinin altı çizildi. Bu kapsamda ilimiz Gerede ve Mengen ilçelerinde belediye ekipleri tarafından belirtilen iş yerlerinde dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.

Gerede Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizde normalleşme sürecinde açılması planlanan berber ve kuaförlerde koronavirüs salgınına karşı belediye ekiplerimiz tarafından dezenfekte çalışması yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Mengen Belediyesi ise yaptığı açıklamada, “Açılan berber ve kuaförlerimizin belediyemizce dezenfekte işlemleri tamamlandı” dedi.