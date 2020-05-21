Berber ve kuaförler zorda!

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine 21 Mart’ta ara verilen ve Mayıs ayı normalleşme adımları doğrultusunda 11 Mayıs’ta yeniden çalışmaya başlayan berber ve kuaförler zor günler geçiriyor. İlimizde faaliyet gösteren çeşitli berber ve kuaförler gazetemize yaptığı özel açıklamalarda hizmete devam edebilmek için aldıkları önlemleri aktararak yaşadıkları sorunları dile getirdiler.

Tek kullanımlık önlük, tek kullanımlık havlular ve tek kullanımlık örtülerle çalışmalarına devam ettiklerini belirten iş yeri sahipleri hijyen kurallarına uyduklarını ve yeniden faaliyete geçmeden önce belediye tarafından dezenfekte işlemlerinin yapıldığını aktardılar. Koronavirüs gelmeden önce işlerinin yerinde olduğunu bildiren berber ve kuaför sahipleri virüs nedeniyle işlerinin çok olumsuz etkilendiğini ve vatandaşların gelmeye çekindiğini söyledi. Kullanılan tüm malzemelerin özenle sterilize edildiğinin altını çizen iş yeri sahipleri ayrıca, Bakanlıkça belirlenen tüm kurallara harfiyen uyduklarını ve bütün vatandaşların gönül rahatlığıyla kuaförlere gelebileceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Demirciler köyünde bir berberin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine olumsuz bir algı oluştuğunu ve işlerinin kötü etkilendiğini söyleyen kimi iş yeri sahipleri yaklaşan bayramın yoğunluk oluşturacağını beklerken kimisi ise umdukları kadar müşterinin gelmemesinden yakındı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 10:17