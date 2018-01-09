Haber: Semih Baykal

Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası 25’nci Olağan Genel Kurulu Elektirkçiler Odası toplantı salonunda, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçer, Oda Başkanları ve üyelerinin katılımıyla yapıldı. Kurul’un açılışında konuşma yapan mevcut Başkan Nezahat Gökçeoğlu, bu zamana kadar yaptıkları faaliyetleri açıkladı. Gökçeoğlu; “2010 yılından Türkiye’de ilk hepatit aşısını ilimizde tüm meslektaşlarımızla birlikte yaptırdık. 2015 yılında Türkiye’nin en kalabalık sivil toplum Erasmus eğitim projesini 105 kişilik kuaför, berber ve güzellik uzmanları bölümü öğrencileriyle yurt dışında gerçekleştirdik. Şu ana kadar uluslar arası 5 sektör fuarına üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Ayrıca her yıl piknik, kültür gezileri düzenledik. Ülke genelinde üyelerimizle bir çok eğitim etkinliğine hep birlikte katıldık. Hafta tatili konusunda berber esnafımızın taleplerinde destek olan Bolu Esnaflar birliğine, İl Ticaret Müdürlüğüne, Ticaret ve Sanayi Odasına, Bolu Belediyesine ve Sayın Valimize çok teşekkür ederiz” dedi. Gökçeoğlu son olarak, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mudurnu Seyrancık mahallesi muhtarı Bakallar Odası Başkanı Tuncay Öztürk, Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken, Mudurnu Şoförler Odası Başkanı Ahmet Yavuz’a acil şifalar diledi. Gökçeoğlu’nun konuşmasının ardında Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasının ardından 262 üyesi bulunan Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası 25’nci Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Kurula tek liste ile aday olan Nezahat Gökçeoğlu yeniden başkan seçildi.

Gökçeoğlu’nun yönetim listesi şu şekilde;

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Murat Mutalay, Tevfik Uçar, Kutay Kolludemiroğlu, Ferdi Sakariya, Ersin Yılmaz, Nermin Yıldrımer

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Yurdanur Atlay, Serpil Semra Çelik, Nihat Güler, Rabiye Otacıoğlu, Süreyya Sözkesen, Hasan Sağlam, Eren Dilsiz

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Burcu Yokuş Karabıyık, Nigar Sözkesen, Özlem Kılınçarslan

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Yasemin Arsoy, Fatih Aksal, Elif Topçu