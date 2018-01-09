banner133

banner101

09 Ocak 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Berberler ve Kuaförler Gökçeoğlu dedi

    Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası 25’nci Olağan Genel Kurulu Elektirkçiler Odası toplantı salonunda gerçekleşti. Kurula tek liste ile katılan mevcut Başkan Nezahat Gökçeoğlu, yeniden seçildi.

    09 Ocak 2018 Salı 15:28
    Bu haber 159 kez okundu
    Berberler ve Kuaförler Gökçeoğlu dedi
    Foto galeriye git

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası 25’nci Olağan Genel Kurulu Elektirkçiler Odası toplantı salonunda, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçer, Oda Başkanları ve üyelerinin katılımıyla yapıldı. Kurul’un açılışında konuşma yapan mevcut Başkan Nezahat Gökçeoğlu, bu zamana kadar yaptıkları faaliyetleri açıkladı. Gökçeoğlu; “2010 yılından Türkiye’de ilk hepatit aşısını ilimizde tüm meslektaşlarımızla birlikte yaptırdık. 2015 yılında Türkiye’nin en kalabalık sivil toplum Erasmus eğitim projesini 105 kişilik kuaför, berber ve güzellik uzmanları bölümü öğrencileriyle yurt dışında gerçekleştirdik. Şu ana kadar uluslar arası 5 sektör fuarına üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Ayrıca her yıl piknik, kültür gezileri düzenledik. Ülke genelinde üyelerimizle bir çok eğitim etkinliğine hep birlikte katıldık. Hafta tatili konusunda berber esnafımızın taleplerinde destek olan Bolu Esnaflar birliğine, İl Ticaret Müdürlüğüne, Ticaret ve Sanayi Odasına, Bolu Belediyesine ve Sayın Valimize çok teşekkür ederiz” dedi. Gökçeoğlu son olarak, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mudurnu Seyrancık mahallesi muhtarı Bakallar Odası Başkanı Tuncay Öztürk, Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken, Mudurnu Şoförler Odası Başkanı Ahmet Yavuz’a acil şifalar diledi. Gökçeoğlu’nun konuşmasının ardında Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasının ardından 262 üyesi bulunan Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası 25’nci Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Kurula tek liste ile aday olan Nezahat Gökçeoğlu yeniden başkan seçildi.

    Gökçeoğlu’nun yönetim listesi şu şekilde;

    Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Murat Mutalay, Tevfik Uçar, Kutay Kolludemiroğlu, Ferdi Sakariya, Ersin Yılmaz, Nermin Yıldrımer

    Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Yurdanur Atlay, Serpil Semra Çelik, Nihat Güler, Rabiye Otacıoğlu, Süreyya Sözkesen, Hasan Sağlam, Eren Dilsiz

    Denetim Kurulu Asil Üyeler: Burcu Yokuş Karabıyık, Nigar Sözkesen, Özlem Kılınçarslan

    Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Yasemin Arsoy, Fatih Aksal, Elif Topçu

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Berberler, Kuaförler, Esnaf, Odası

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR YAŞAM ÇİZGİSİ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Tüm Belediye ve Hizmet İşçileri Sendikası”ndan
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PASSOLİG mi DEDİNİZ?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Adam Yerine Koymak
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİK
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİVİL SİLAHLI GÜCÜN KANLI KÖKÜ...
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MAHZUNİ YE SAYGI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BOZKURT – LOTUS OLAYI UNUTULMASIN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu EN ÇOK SİZ ÇALIŞMALISINIZ!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İhale out Proje in
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 2018 Yılına girerken
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109