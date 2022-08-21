Berberler ve kuaförler, haftanın bir günü kapalı olacak

Haber: Uğur Balaban

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yıllardır kamuoyu gündemini işgal eden ve bir türlü çözüm bulunamayan “berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması” meselesini de çözüme kavuşturuldu.

Ülke genelinde 122 meslek odası ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine alınan kararda, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşleri de alındı.

VALİLER TARAFINDAN BELİRLENECEK

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il Valiliğine gönderdiği karara göre; berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde Valiler tarafından belirlenecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp Valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri belirlenebilecek.

VALİ BEYİN VERECEĞİ KARARI MERAKLA BEKLİYORUZ

Bolu Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu, bir günlük kapanma kararını valilerin vereceğini belirterek; “Biz Bolulu esnaflar olarak 3 yıldır bir gün kapanma kararını başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Burada önekli olan Bolu Valisinin bizim alacağı karar önemli. Bolu’da Pazar günleri berberler ve güzellik salonları kapalı, Salı günü ise biz kuaförler kapalıyız. Aynı, uygulamanın sürmesini istiyoruz. Vali beyin ereceği kararı merakla bekliyoruz. Kuaförler olarak en çok para kazandığımız gün Pazar günüdür. O gün bizlerin kapalı olmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,"İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmemiş, meslek kuruluşlarının ve il idarelerinin gerek yerel dinamikleri gerekse meslek mensuplarının profillerini değerlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlanmıştır.”

“Ticaret Bakanlığının, karar alma sürecinde sektör temsilcilerine ve il idarelerine eşit katılım ve söz hakkı tanıyan ve bu nedenle demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek kararı ile berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkân tanınmış; bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.”

“Ayrıca, kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellenmiştir."