Haber: Semih Baykal

Bolu Berberler ve Kuaförler Odası, il merkezinde faaliyet gösteren erkek berberlerin Pazar günleri tatil yapmaları, damat tıraşı için Bolu Berberler ve Kuaförler Odasından süreli olarak işyerlerini açma izni alabilmelerinin sağlanması ve Ramazan ve Kurban Bayramı öncesine denk gelen iki Pazar günü işyerlerinin açık olması ile ilgili teklif verdi. Bu teklif Bolu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından incelenerek karara bağlandı. Valilikten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı; “ Bolu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 18.12.2017 tarih ve 518 sayılı kararıyla: İlimiz merkezinde faaliyet gösterenlerle sınırlı olmak kaydıyla; 01.01.2018 tarihinden itibaren erkek berberlerin Pazar günleri tatil yapmaları, damat tıraşı için Bolu Berberler ve Kuaförler Odasından süreli olarak işyerlerini açma izni alabilmelerinin sağlanması ve dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramı öncesine (arife haftası) denk gelen iki Pazar günü işyerlerinin açık olmasına, uygulamaya aykırı hareket edenlere 6585 Sayılı Kanunun 18’inci maddesinin (g) bendine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.”