Haber: Aysun Beykoz

Yüzlerce insanın Bolu’dan çevre köylerden ve Seben’den akın ettiği bayrama vatandaşların yanı sıraBolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydilli, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker Seben Encümen Üyesi İsmail Akman, Seben Ak parti ilçe başkanı Hüseyin Özçelik katıldı. Misafirleri köyde tek tek karşılayan köy muhtarı Naci Özkan tüm misafirlere katılımından dolayı teşekkür etti.

Her yıl güz sonunda bereketli hasat sonu Allah’a şükür edilmesi, köy halkı arasında birlik beraberliğin pekiştirilmesi amacı ile yapılan ‘Cebbar Bayramı’ bu yıl yine oldukça kalabalık bir katılım ile gerçekleşti. Kabak köyü sokaklarının araçları almadığı, caminin dolup taştığı bayrama ilgi yine oldukça fazlaydı. Öğle namazı öncesi okunan Mevlüd-i şerif sonrası yenen etli pilavlar ile bayram evlerde içilen sıcak çaylar, edilen demli sohbetler ile son buldu.

BAŞKAN YILMAZ “BİRLİK BERABERLİK VE PROJELERİ İLE KABAK KÖYÜ ÖRNEK BİR KÖY”

Kabak köyünün birlik beraberliğine hayran olduğunu belirten ve bu bayrama her yıl geldiğini belirten Bolu Belediye başkanı Alaaddin Yılmaz “Kabak Köyü Seben ilçemizin güzel köylerinden ve örnek köylerinden bir tanesi. Bu tür gelenek ve göreneklerine her zaman sahip çıkıyorlar. Köye girerken dikkatimi çeken ise yeni yeni evlerin yapılıyor olması. Emeklilerin yaz aylarında köyde kaldığını, gençlerin köylerine sahip çıktığını duyunca ve görünce inanılmaz mutlu oldum. Tarımsal arazileri bağ bahçeleri sulamak için yapılan 300 tonluk su deposu ile köy halkı tarıma biraz daha önem vermiş. Kabak köyünün diğer mahallelerinde yapılan sosyal tesisler, kurban bayramında kullanılmak üzere olan yeni mezbahane gibi projeleri ve köye sahip çıkma adına atılan hizmetler oldukça gurur verici. Bu işlerde emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

BAŞKAN SÜLEYMEN ÖZBAĞ “BU BAYRAMLAR SAMİMİYETİN VE BİRLİKTELİĞİN ADRESİ”

Yüzlerce insanın katıldığı okunan mevlüt sonrası etli pilavların yendiği yüzyıllardır süren ve geleneksel hale gelen bayrama katılan Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ise “Bütün köylerimizde olduğu gibi örf ve adetlerin sürdüğü bugün kabak köyündeyiz. Çok samimi ve sıcak bir birliktelik içinde Bolu’dan, Seben’den ve çevre köylerden gelen vatandaşlarımız bu bayramlarla hem kaynaşıyor hem de hasret gideriyorlar. İlçemiz Seben’e bağlı Kabak köyünde bugün bu ortamı yaşadık. Kabak köyü halkı birlik ve beraberliğin en önemli örneklerinden. Onların köyleri için yaptıkları projeleri çalışmaları takip ediyor, hem de destek vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

MUHTAR NACİ ÖZKAN “DEVLETİMİZ İLE ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATIYORUZ”

Bayrama katılan vatandaşları ve davetlileri tek tek kapıda karşılayan Kabak köyü Muhtarı Naci Özkan ise “Biz Kabak Köyü halkı olarak yine bu bayramda komşularımızı vatandaşlarımızı ağırlamaktan oldukça memnunuz. Yıllardır süre gelen gelenek atalarımızdan bizlere, bizlerden çocuklarımıza ve torunlarımıza kalacak. Amacımız bu birlikteliği bu güzel günleri coşkuyla yaşamak. Tabi ki bunları yaşarken köyümüzde yaptığımız projelerle çalışmalarla köy halkımızın bağını köyle daha da güçlendirmek. Gençlerimiz Bolu’da şehir dışında yaşıyorlar. Amacımız onların köyle bağı kopmasın. Ata topraklarına sahip çıksınlar. Bu yüzden devletimiz destekli çalışmalar ortaya koymaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar Valimiz sayın Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanımız sayın Alaaddin Yılmaz, Seben Belediye Başkanımız sayın Süleyman Özbağ, İl Özel İdaremiz, çalışanları ve encümen üyelerimiz, İlçe özel idaremiz, encümen üyelerimiz İsmail Akman ve Fehmi Çınar her zaman yanımızdalar. Köyümüze yaptığımız 300 tonluk su deposu, Gölcük Mahallemize yaptığımız yeni sosyal tesis, yukarı mahallemize başladığımız köy odası, köy yolundaki kilometrelerce asfalt çalışmaları hep onların desteği, hep köy halkımızın birlikteliği ile oluyor. Yeni projemiz mezbahane projesi büyük ilgi ve destek görüyor. Burada amacımız insanlarımız gelsinler kurban bayramında kurbanlarını köylerinde tertemiz ortamda kessinler. Ellerine bıçak almadan yorulmadan huzurluca bayramlarını köyde kutlasınlar. Sağ olsunlar bu projeyi siyasilerimiz ve devlet büyüklerimiz ilgi ile dinlediler ve böyle bir uygulama için destek vereceklerini belirttiler. Umuyoruz bu çalışma tüm köylerimize örnek olacak” dedi.

ÖZKAN “HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YILDA BU BAYRAMDA YİNE MUTLU OLDUK”

Bayrama katılımdan memnunluk duyduğunu belirten muhtar Naci Özkan “Her yıl Eylül ayı başında yaptığımız Cebbar Bayramı bu yılda büyük ilgi gördü. Köy halkımız Bolu’dan başka illerden geldiler. Bolu’dan, Seben’den çevre köylerden misafirlerimiz geldiler. Biz her yıl olduğu gibi bu yılda mutlu olduk. Bayramda hizmet eden gençlerimize, köy halkımıza teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık” dedi.