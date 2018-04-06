Haber: Kasım Şahin

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Kaycı ve avukatı ile maktulün müşteki avukatları katıldı. Berfin Yıldız'ın ev arkadaşlarından olan tanık B.B. Cihat ile Berfin'in devam eden bir ilişkileri olduğunubildiğini iddia ederek, "Berfin ile yaklaşık 1,5 ay ev arkadaşlığı yaptım. Bu sürede Cihat bir kez Gerede'ye geldi. Akşam saatlerinde geldi. Geldiği akşam ev sahibi şüphelenmesin diye apartmanın dış kapısını biz açmıştık. Bu nedenle Cihat evin zilini bilmiyor. Bir kez yemek yeyip oturmuştuk. Onun dışında ilişkilerine yönelik ayrıntı bilmiyorum. Bazen telefonda tartışıyorlardı. Bu tartışmalardan sonra Cihat’ın şiddete meyilli olduğu kanısına ulaştım. Berfin, içine kapanık birisiydi bu nedenle yaşadıklarını anlatmazdı. Olayda yaralanan A.B. ile duygusal anlamda yakınlaştıklarını bilmiyordum. Bunu olay sonrasında öğrendim" sözleriyle kendini savundu. Mahkeme başkanının Cihat'ın silah taşıyıp taşımadığı ve Berfin'in silahlara ilgisinin olup olmadığı yönündeki soruya da cevap veren B.B, "Cihat bize geldiğinde yanında silah yoktu. Ayrıca Berfin'in de silahlara ilgisinin olup olmadığını bilmiyorum. Konuşmalarımızda hiç bu konu geçmedi" diye cevap verdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen B.Ç. de Cihat'ı 10 yıldır tanıdığını anlatarak, "Cihat, çok efendi bir çocuktur. Karıncayı bile incitmekten çekinir. Böyle bir olaya nasıl kalkıştığını bilemiyorum. Berfin ile olan ilişkisinden de haberdarım. Birlikte benim evime gelmediler ama yaklaşık 5 yıldır devam eden ilişkileri nedeniyle durumdan haberdardım. Olaydan 5 gün önce evime uğramıştı. Bu ziyaretinde geçen bir muhabbet esnasında Berfin’in silahla atış konusunda hevesli olduğunu, Gerede'de atış alanı olduğunu. Orada atış yapmak istediğini ve Berfin'e silah götürüp sürpriz yapacağını söyledi. Ama silahı nereden bulduğunu bilemiyorum. Daha önce silah taşıdığına da şahit olmadım" diye konuştu.

Berfin Yıldız'ın annesi Zöhre Yıldız, SEGBİS ile katıldığı duruşmada tanık beyanlarını kabul etmediğini ifade ederek, "Kızımın erkek arkadaşı olsa ben bilirdim. Şikayetim devam ediyor. Ayrıca olayda yaralanan A.B'den de şikayetçiyim. Adalet yerini bulsun." dedi.

Cihat Kaycı ise yaşananlardan son derece pişman olduğunu dile getirerek, "Bunun olmasını istemezdim. Benim Berfin ile ilişkim olduğunu bütün Gazi Mahallesi bilirdi. Ben onu incitmek istemezdim" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Cihat Kaycı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı, olayda yaralanan A.B. hakkında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın sonucunun beklenmesi için 3 Temmuz tarihine erteledi.