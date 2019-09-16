Berfin cinayetine 45 yıl

Haber: C. Kutay AYKAN

10 Aralık 2016 tarihinde Gerede Meslek Yüksekokulunda Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki sevgilisi Berfin Yıldız’ı, tek kurşunla başından vurarak öldürmek ve sevgilisi ile birlikte aynı yatakta yakaladığı Aziz Başaran isimli öğrenciyi kolundan yaralamak suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Cihat Kaycı, son kez hakim karşısına çıktı.

CEZA ALMAKTAN KORKUYORUM

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkanının son sözün nedir sorusuna cevap veren sanık Cihat Kaycı; “Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Sevgilimi planlayarak veya tasarlayarak öldürmedim. Asılsız iddialardan dolayı ceza almaktan korkuyorum. Önce Allah’a sonra sizin adaletinize sığınıyorum. Kimsenin başına böyle bir olay gelmesin. Çok üzüntülüyüm” dedi.

5 AYRI SUÇTAN CEZ ALDI

Yaklaşık 3 yıldır Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Cihat Kaycı, önce kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza iyi halinden dolayı 25 yıla indirildi. Daha sonra Kaycı, konut dokunulmazlığından 3 yıl 4 ay, tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 6 yıl 18 ay, 6136 sayılı kanuna muhalefetten 1 yıl 8 ay ve Aziz Başaran’ı yaralamaktan da 10 yıl olmak üzere toplam 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca, maktulün cep telefonunu kırmaktan dolayı da 2 bin TL adli para cezası verildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019, 16:21