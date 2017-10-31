Haber: Kasım ŞAHİN

Gerede ilçesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencisi 18 yaşındaki Berfin Yıldız tek kurşunla öldüren ve bir öğrenciyi de kolundan yaralayan tekstil işçisi Cihat Kaycı’nın; “Cebir Tehdit veya Hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, tasarlayarak adam öldürmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanıldı.

Duruşmada ilk savunmasını yapan katil zanlısı tekstil işçisi Cihat Kaycı, olay günü kendisini kaybettiğini belirterek; “Berfin ile yıllardır sevgiliydik. Hafta sonları İstanbul’dan Gerede ilçesine gelerek Berfin’in evinde kalırdım. Olay günü sürpriz yaparak Berfin’in evine geldim. Eve giremedim ve 5 kat tırmanarak balkon kapısından içeriye girdim. Berfin yatak odasında yoktu. Salona girdiğimde Berfin ile ismini sonradan öğrendiğim Aziz isimli bir öğrenci ile yatarlarken kendilerini buldum. Çok sinirlerdim bu duruma ve kendimi kaybettim. Bir buçuk yıl önce aldığım silahla Berfin’in evine gelmiştim. O sırada cama doğru ateş ederken, Aziz’i kolundan yanlışlıkla vurdum. Sonra Azize evde bırakarak Berfin’le dışarıya çıktık. Amacım, sevgilimi ailesinin yanına getirmekti. Otogara gitmek isterken yanış yollara saptım ve Berfin’le açık bir alana geldi. Burada da bir el ateş ettim. Tabancamda 3 kurşun vardı. İkisi kullanmıştım. Üçüncüsünü ise kendimi kaybettiğimde Berfin sıkmışım, farkında bile değildim. Onu kanlar içerisinde görünce çok kortum. Ben onu cezalandırmak için öldürmedim. Sabahlara kadar vicdan azabı çekiyorum. Onunla evlenmeyi düşünüyordum” dedi.

Duruşmada, öldürülen kızının suçsuz yere toprağa gittiğini belirten anne Zöhre Yıldız’da, “Benim kızım bu çocukla hiçbir zaman birlikte olmadı. Onun sevgilisi bile olmadı. Yavrum öğretmen olmak için okula gidiyordu. Ama, şimdi bir zalim yüzünden toprağa gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir ricam var bir an önce idam yasası çıksın ve bu adam idam edilsin. Kendisinden yüzdü yüz davacıyım” diyerek duruşma salonunda gözyaşı döktü.

YÜZÜME BAKSIN

Duruşma tamamlandığında tam salondan çıkmak üzereyken anne Yıldız, mahkeme başkanına; “Başkanım ne olursunuz bu sanığa söyleyin benim yüzüme bir baksın” demesi üzerine zanlı Cihat Kaycı, annesinin bulunduğu tarafa döndü. Anne, bu sırada; “Şimdi yüzüme bakarak söyle kızımı neden öldürdün. Vicdanın rahat mı?” diyerek sinir krizleri geçirdi. Anne bu olayla da kalmayarak, Adliye salonu dışında öldürülen kızının büyük poster resmi havaya kaldırırak, katil zanlısına lanet yağdırarak, idam edilmesini istedi.

BAYILDI

Gözyaşları arasında açıklamada bulunan anne Zöhre Yıldız, eşi Ünsal Yıldız, oğlu Yıldız’ın gözleri önünde bayılıp yere yığıldı. Bir müddet baygın kalan annenin yardımına ilk olarak eşi ve oğlu koştu. Olay yerine 112 Motorize Acil ekibi daha sonra da 112 Acil Servis ambulansı geldi. Adliye önünde yapılan müdahale sonrası anne İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

ESAS SUÇLU ANNEDİR

Yargılama sonrası ortaya ilginç bir iddia atıldı. Bu iddiayı da katil zanlısı Cihat Kaycı’nın ağabeyi Halit Kaycı attı. Ağabey Kaycı, kardeşinin 6 yıldır Berfin’le ilişkisi olduğunu belirterek; “Benim kardeşim Berfin’le yaklaşık 7 yıldır beraberdir. Çocukluk aşkıdır. Bizler aynı mahallede oturuyoruz. Hatta iki kez Berfin’i kardeşimize istedik. Cinayeten önce yaklaşık bir ay öncede istedik. Babası tamam dedi. Fakat, annesi sürekli olarak karşı çıktı. Kardeşimi küçümsedi” dedi.

KARDEŞİM DURUŞMAYA DAMATLIĞI İLE ÇIKTI

Katil zanlısının ağabeyi Halit Kaycı’nın en büyük iddiası da kardeşinin duruşmaya aldığı damatlığı ile geldiğini belirterek; “Anne sürekli olarak kardeşimi tanımadığını söyleyip suçlamada bulundu. Berfin yıllardır benim anneme anne diye hitap ederdi. Sürekli annemizi arar onunla konuşurdu. Kardeşim evlilik planı yaparken, Berfin’in yapmış olduğu bir hata yüzünden o mezara kardeşim ise cezaevine girdi. Kardeşim olayı kıskançlık ve ağır tahrik altında işlemiştir. Evlenmeyi düşünüyordu. Cinayetten 15 gün damatlık bile aldı. Aldığı bu damatlığı ile duruşmaya katıldı. Tek suçlu varsa oda anne Zöhre’dir” diyerek duruşma salonun ön kısmanda bulunan arabasının bagajından Berfin ile Cihat Kaycı’nın mutluluk gününde çekilmiş özel fotoğraf ile Berfin’in, Cihat’a yazdığı güzel sözler bulunan kartonları gösterdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için 23.01.2018 tarihine ertelendi.





TEK KURŞUNLA



Berfin Yıldız’ın yapılan otopsisinde de ilginç bir olay ortaya çıktı. Zanlı Cihat Kaycı’nın tek kurşunla cinayeti işlediği ortaya çıktı. Yapılan otopside sağ elden giren kurşunun sağ elden çıkıp, sağ şakağa girdiği ve sol şakaktan çıktığı, aynı kurşunun sol elden girip sol elden çıktığı tespit edildi.