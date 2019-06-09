Berfin Yıldız cinayeti karar aşamasında

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık iki buçuk yıldır Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan ve “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, tasarlayarak öldürme ve yaralama” suçlamalarıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen katil zanlısı Cihat Kaycı 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 14.00’da son kez hakim karşısına çıkacak.

Gerede Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Berfin Yıldız’ı, kıskançlık yüzünden yanında taşıdığı silahı kullanarak bir el ateş ederek öldüren Kaycı hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karar vermesi bekleniyor. Katıldığı duruşmalarda, istemeyerek sevgilisini öldürdüğünü ve olay günü sevgilisini bir yatakta tanımadığı bir erkekle yakaladığını bu yüzden şuurunu kaybettiğini dile getiren Kaycı’nın son duruşmasında neler söyleyeceği ise merak konusu oldu.