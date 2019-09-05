Berfin Yıldız cinayetinde şok gelişme

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık 3 yıl önce Gerede ilçesinde Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören sevgilisi Berfin Yıldız’ı, tabancayla tek kurşunla öldüren Cihat Kaycı’nın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde şok gelişme yaşandı. Her iki tarafın avukatları mahkeme heyetine, şikayetin geri çekileceğini ve bu nedenle mağdur aileye, sanığın ailesinin maddi deste bulunacağını belirterek, duruşmanın selameti açısından, süre istemeleri şok etkisi yarattı.

Cinayet zanlısı Cihat Kaycı’nın avukatı Yahya Nedim Erdoğan ile maktulün ailesinin avukatı olan Ömer Yasa, karar aşamasında olan duruşma öncesi söz alarak, mağdur ailenin vicdan yaptığını, cinayet zanlısının ailesinin ise üzüntülü aileye maddi destekte bulunacağını, bu nedenle hapis cezasında indirime gidileceğinden duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini istediler. Ayrıca, her iki avukatta maktul Berfin Yıldız’ın babası Ünsal Yıldız’ın kanser olduğunu ve hastanede tedavi olduğunu, ölen kızı ve cinayet zanlısı hakkında vicdan azabı duyduğunu da mahkeme heyetine sundular.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 3 yıldır süren davanın karar aşamasında olduğunu, maddi olayın duruşmayı etkilemeyeceğini belirterek, her iki avukatın talebini kabul ederek, karar vermek üzere duruşmanın 16 Eylül 2019 saat 15.00’e ertelenmesine karar verdi. Ne var ki mağdur ailenin avukatının maddi destek verileceğini talep etmesi kafalarda soru işareti yaratırken, duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatı bu taleplere karşın, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Şimdi gözler 16 Eylül tarihinde 1. Ağır Ceza Mahkemesinin nasıl ceza vereceğine çevrildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2019, 16:07