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16 Mayıs 2017 Salı
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    • BESD-BİR Başkanı Koca açıkladı

    Koca, yaptığı açıklamada, sektörün büyüme aşamasında olduğunu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) son üç aylık verilerine göre tavuk eti üretiminde yüzde 7,3 büyüme olduğunu anımsattı.

    16 Mayıs 2017 Salı 05:08
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    BESD-BİR Başkanı Koca açıkladı
    Haber; Aysun Beykoz

    Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, "Beyaz et sektöründe ilk dört aylık verilere göre ihracatımız yüzde 24 arttı. İhracat 2015 yılında kuş gribi nedeniyle ciddi oranda azalmıştı. Bu azalma 2016'da da devam etmişti. Bu yıl toparlanma yılı diyoruz. En önemlisi de parasal olarak yüzde 44'lük bir artış var." dedi.

    HEDEF 400 BİN TON

    Koca, kuş gribi nedeniyle ciddi pazarlar kaybettiklerini ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bölgeselleşme konusunda da yasal düzenlemeleri tamamladığını ve bunun sektör için önemli olduğunu vurgulayarak, 81 bölgeye ayrılan Türkiye'nin herhangi bir ilinde olumsuzluk yaşandığı zaman sadece o kente yasak getirilerek genel ihracatta sıkıntı yaşanmasının önüne geçildiğini ifade etti. Geçen yıl ihracatın 330 bin ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Koca, "Bu yıl 400 bin tona yaklaşacağız. 370-380 bin tonu vuracağız. 2014 yılında bu rakam 440 bin tondu. Önümüzdeki yıl da 2014 yılı rakamını geçmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

    İhracatta yaşanan ciddi büyümenin önemli olduğuna dikkati çeken Koca, "Beyaz et sektöründe ilk dört aylık verilere göre ihracatımız yüzde 24 arttı. İhracat 2015 yılında kuş gribi nedeniyle ciddi oranda azalmıştı. Bu azalma 2016'da da devam etmişti. Bu yıl toparlanma yılı diyoruz. En önemlisi de parasal olarak yüzde 44'lük bir artış var." şeklinde konuştu.

    ARABİSTAN’A GİRECEĞİZ

    "Daha iyi pazarlara ulaşıyoruz." diyen Koca, hedeflerinde yeni pazarların olduğunu kaydederek, "Bunların başında Suudi Arabistan geliyor. Bakanlıklarımız da bu konuda sektöre yardımcı oluyor. İnşallah bu yılın ikinci yarısından itibaren Suudi Arabistan'da da büyük hareketlilik olacak. Özellikle 2018 ve 2019 yılında Suudi Arabistan'ı da en büyük ihracat kapımız olan Irak gibi yapma hedefindeyiz." ifadesini kullandı.

    Koca, geçen yıl 1 milyon 960 bin ton dolayında üretim gerçekleştiğini aktararak, "Bu yılsonunda yüzde 6 ile 7 büyüme gerçekleştireceğiz. Dünyada 116 milyon ton kanatlı et üretiliyor. Bunun yaklaşık 90 bin tonu yani yüzde 80'i broiler eti. Broiler eti kanatlı sektörde en büyük paya sahip ve her geçen gün artıyor. Yapılan tahminlere göre 2025'te dünyada en fazla üretilen et konumuna gelecek. Biz de bu süreç içerisinde sektör olarak yerimizi alıyoruz. Biz de 2025 yılına göre planlama yapıyoruz ve üretimimizi dünya ortalamasının çok üzerine çıkartacağız" dedi.

    MODERN TESİSLERDE ÜRETİYORUZ

    Koca, ayrıca piknik sezonunun açıldığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Piknikçilerin de vazgeçemediği ürün piliç eti. Piliç eti en sağlıklı ürün. Dünyada da her geçen gün üretimi artan bir ürün. Biz, dünyadaki iyi modellerden çok daha modern tesislerde, çok iyi entegrasyon modeliyle, çok sağlıklı piliç eti üretiyoruz. Mangalcılarımıza da bu piknik sezonunda yeteri kadar piliç eti sunuyoruz."

    Anahtar Kelimeler: Koca, Yaptığı, Açıklamada, Sektörün, Büyüme

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