Haber: Gönül Olutürk

Genel Kurul, BESD-BİR üyeleri, ilgili bakanlık üst düzey yetkilileri, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve sektörün üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin belirlendiği toplantıda Dr. Sait Koca başkan seçildi. Derneğin 18. Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçim sonucuna göre; Başkan Yardımcılığı görevi Süleyman Öztürk Saymanlık görevi ise Faik Üçer’in oldu. Mustafa Özdil ve Ahmet Hazım Topçuoğlu ise yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi. BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Koca’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, CHP Edirne Milletvekili Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Okan Gaytancıoğlu, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı M. Ülkü Karakuş da konuşma yaptı.

Genel Kurul Toplantısı’nda dünya ve ülke kanatlı eti sektörünün değerlendirmesini yapan BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Koca, “Bugün geldiğimiz noktada; yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar dolar olan kanatlı eti sektörü, 15 bin adet kayıtlı kümes ile birlikte 2,4 milyon kişinin geçimini sağlıyor. Kısa zamanda önemli ölçüde büyüyen ve gelişen sektörümüz sadece Türkiye’de değil dünyada da çok önemli bir konuma geldi. Sektörün ülkemize olan katkıları her geçen sene artarak devam edecek” dedi.

YAKIN GELECEKTE EN ÖNEMLİ GIDA BEYAZ ET OLACAK

Dr. Sait Koca, “Dünyanın mevcut 7,5 milyar nüfusunun yeterli, dengeli, sürekli ve sağlıklı beslenmesi temel stratejik bir hedeftir. Günümüzde dünya genelinde 795 milyon kişi yetersiz beslenme nedeniyle açlık çekmekte, her yıl beş yaşından küçük 2,7 milyon çocuk aynı nedenle ölmektedir. Yetersiz beslenmeden etkilenen çocuk sayısı ise 161 milyon. Her yıl açlık veya yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybedenler 11 milyona ulaşmıştır” bilgisini verdi.

Dr. Sait Koca: “Yakın gelecekte artan nüfusla beraber gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için, şu an ürettiğimizin 3 kat fazlası üretime ihtiyaç olacak. Refahta iyileşmenin gerçekleşeceği varsayılsa bile, artan nüfusun beslenmesi ve özellikle dengeli beslenmesinin sağlanması geleceğin ana gündemi olacak. Bundan dolayı mevcut ve artan nüfusun sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gerekli olan hayvansal protein açığının karşılanması, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi ve bunu çok uygun fiyatlı olarak gerçekleştirilebilmesinde en önemli gıda beyaz et olacaktır.” dedi.

SON 3 SENEDİR DÜNYADA KANATLI ETİ ÜRETİMİ BİRİNCİ SIRADA

Türkiye’de Kanatlı eti üretimi 1990 yılında sıfırlar seviyesinde iken, bugün öngörülmesi zor bir noktaya ulaştığını belirten Dr. Sait Koca: “Türkiye, piliç eti üretiminde dünyada 8. sıradadır. Sektörde, 2017 yılında yaklaşık 2,2 milyon ton piliç eti, 54 bin ton hindi eti ve diğerleri olmak üzere toplam yaklaşık 2.4 milyon ton kanatlı eti üretimi yapıldı. Üretim 2017 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık olarak yüzde 13 arttı. 2025 yılı üretim hedefi ise 3,47 milyon ton olarak belirlenmiştir” dedi.

Dr. Sait Koca, Dünyada kanatlı eti üretiminin diğer etlere oranla daha fazla artışta olduğunu, 2015 yılında kanatlı etinin en fazla üretilen konuma geçtiğini ve her sene rakamların artarak devam ettiğini belirtti ve Türkiye’nin hayvansal üretim politikalarını planlarken bu Dünya gerçeğinin dikkate alınmasının altını çizdi.

TÜRKİYE’NİN ET AÇIĞI ANCAK BEYAZ ET İLE KAPATILABİLİR

Dr. Sait Koca kanatlı eti tüketimi ile ilgili ise şunları söyledi: “2017 yılında kırmızı et tüketimi 14,8 kg’dan 13,2 kg’a düşerken, kanatlı eti tüketimi 23,2 kg’dan 24,8 kg’a çıkmıştır. 1990’da 12,0 kg olan kişi başı kırmızı ve beyaz et tüketimimiz, 2017’de 38,0 kg olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı verilerine göre Dünya ortalaması 42,6 kg, gelişmiş ülkeler ortalaması 78 kg’dır. Toplam et tüketimimizin Dünya ortalamasının altında olması üzücüdür. 2025 yılında Türkiye’de kanatlı eti tüketimini kişi başına 32,9 kg olarak hedefleyen sektörümüz ülkemizdeki et açığını beyaz et ile kapatacaktır.”

KANATLI ETİ İHRACATI 2017’DE YÜZDE 31 ARTTI

75 ülkeye ihracat yapan kanatlı eti sektörünün dünya ticaretinde 5.sırada yer aldığının bilgisini veren Dr. Sait Koca: “2017 yılında 443.021 ton ile bir önceki seneye göre yüzde 31’lik bir artışla ülkeye giren dövize de yansıyan katkı sektörün önemli bir başarısıdır. 2018 yılında ise yüzde 11’lik bir artış ile ihracat hacmimizde daha iyi bir performans bekliyoruz. Hala en yüksek ihracat yapılan ülke Irak ancak hedefimiz her zaman olduğu gibi mevcut pazarları büyütürken yeni pazarlara da ticaret yapabilmek. Sektör olarak hedeflerimizi yerine getirebilmemiz için ilgili bakanlıklarında ihracat desteklerini artırmalarının bir gereklilik olduğu kanaatindeyiz” dedi.

Genel Kurul Toplantısı’na katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş: “Son 15 yılda kanatlı eti sektörü önemli gelişmeler gösterdi. Akademisyeniyle, tedarikçisiyle, yetiştiricisiyle ve bürokrasiyle elele yürüyen bu sektörü hükümetten en az destek alarak en çok katma değeri sağladıkları için kutlamak gerekir” dedi.

Mehmet Daniş, Bakanlığın düzenlediği iş forumlarında dernek ile daha fazla iş birliği yapılmasıyla dış ticarette hedef pazarlar ile ilgili beraber çalışabileceğini belirtti. Ayrıca Daniş, sektörün "gezen tavuk" ve "köy tavuğu" diye adlandırılan konularda sıkıntıları olduğuna dikkati çekerek, "Bu konuyla ilgili valiliklere ve belediyelere Bakanımızın talimatları ulaştırıldı." Dedi ve Bakanlık olarak sektörün yanında olduklarını ifade etti.

Mehmet Daniş gıdadaki bilgi kirliliği ile ilgili ise: “Acımasızca sektör ile ilgili negatif ve yanlış algı yönetimi yapan akademisyenlerin iyi niyetli olduğu kanaatinde değiliz. Bu kişiler Bakanlığımızın karşılıklı görüşme taleplerine de cevap vermemekte.” dedi. Daniş, bu tarz yanlış ve kaynağı olmayan açıklamaların doğru olmadığının altını çizdi.

18. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda BESD-BİR Yönetimi şu şekilde oluşmuştur.

BESD-BİR Yönetim Kurulu:

Başkan Sn. Dr. Sait Koca

Başkan Yrd. Sn. Süleyman Öztürk

Sayman Sn. Faik Üçer

Üye Sn. Mustafa Özdil

Üye Sn. Ahmet Hazım Topçuoğlu.