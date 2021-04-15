BESD-BİR’den beyaz et fiyatı açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Beyaz et fiyatlarında belli zamanlarda fiyat artışları gerçekleştirildiğine yönelik yapılan olumsuz haberler, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’ni(BESD-BİR) harekete geçirdi. BESD-BİR’den konuyla bir basın açıklaması yapıldı. BESD-BİR açıklamasında, fiyat değerlendirmelerinin parça bazlı ürünler üzerinden değil bütün tavuk üzerinden yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Beyaz et üretimine ilişkin yılın belirli zamanlarında fiyat artışlarına yönelik olumsuz haberler yapılmaktadır. Bu haberlerde tavuk parça fiyatları baz alınarak tavuk fiyatlarının yüksek olduğu ve fazla artışlar yapıldığı öne sürülmektedir.

Tavuk eti ürünleri bütün tavuk dışında göğüs, but ve kanat ürünleri olarak 4 ana gruptan oluşur. Belirtmek isteriz ki, tavuk eti fiyatına ilişkin yapılacak değerlendirmelerin bütün tavuk üzerinden yapılması doğru olacaktır. Parça ürünler katma değerli ürünler olduğu için bütün tavuğa oranla daha yüksek fiyatlıdır. Bu yüzden parça ürünlerin fiyatları üzerinden değerlendirme yapılması gerçekçi değildir. Aksi hatalı hesaplamaya sebebiyet vermekte ve kamuoyuna yanlış bilgi aktarmaya yol açmaktadır.”