Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu ve ilçe köylerinde son günlerde yaşanan depremler devam ediyor. En son 15 Şubat’ta merkeze bağlı Yenipelitcik köyünde gerçekleşen 1.9’luk depremin ardından bugün de Seben’e bağlı Alpagut köyünde saat 11.41’de yerin 5 km altında 1.7 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi. Kısa süren deprem nedeniyle vatandaşlar tarafından küçük çaplı panik yaşandığı iddia edildi. Gerçekleşen deprem ile birlikte ilimizde son 18 günde 9. sarsıntı meydana gelmiş oldu.