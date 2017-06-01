Haber: Aysun Beykoz
Nisan ayında Denizlispor'un teklifini ''sezon bitmeden olmaz'' diye reddeden Tamer Tuna, şampiyonluk kutlamaları sırasında ayrılığı açıkladı... Şenol Güneş gelecek sezon yola devam edecek ama yardımcısı kim olacak? İddialar var. Sözgelimi Fatih Tekke ve İbrahim Üzülmez isimleri konuşuluyor. Ama Güneş'in zaten yardımcılığını yapan Şeref Çiçek'i birinci yardımcılığı konumuna getireceği, Boluspor'da görev yapan eski çalışma arkadaşı Ersel Uzgur'u da teknik ekibine katacağı gelen bilgiler arasında.
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Yorumlar
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Bolusporlu 18 dakika önce yorumlandı
sezon bitti ya, şimdi futbolcuları, teknik heyeti ve başkanı aklama zamanı. atarsınız böyle dedikoduları ortaya, sonra aaa olmadı laaa deriz. hadi oradan işinize bakın bizi salak yerine koyman