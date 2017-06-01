Haber: Aysun Beykoz

Nisan ayında Denizlispor'un teklifini ''sezon bitmeden olmaz'' diye reddeden Tamer Tuna, şampiyonluk kutlamaları sırasında ayrılığı açıkladı... Şenol Güneş gelecek sezon yola devam edecek ama yardımcısı kim olacak? İddialar var. Sözgelimi Fatih Tekke ve İbrahim Üzülmez isimleri konuşuluyor. Ama Güneş'in zaten yardımcılığını yapan Şeref Çiçek'i birinci yardımcılığı konumuna getireceği, Boluspor'da görev yapan eski çalışma arkadaşı Ersel Uzgur'u da teknik ekibine katacağı gelen bilgiler arasında.