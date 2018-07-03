Haber: Kasım ŞAHİN

Beşiktaş, 1 Kasım 2017 tarihinde kendi sahasında oynadığı, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında Fransa'nın Monaco takımını konuk etmişti. Bu maç öncesi Bolulu vatandaş Abdullah Sezai Yamankaya isimli vatandaş internet üzerinde tanıştığı karaborsacı Rafet Can Kısa’dan 156 TL’ye bilet aldı. Ancak Yamankaya, Beşiktaş-Monaco maçının ne biletini alabildi ne de parası iade edildi. Bu durum karşısında mağdur olan Yamankaya, karaborsacı Kısa’dan davacı oldu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz olarak yargılanan ve SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan karaborsacı Rafet Can Kısa, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Yıllardır, Beşiktaş’ın kendi sahasında oynadığı maçların biletlerini Kadir Koyun isimli şahsın talebi üzerine satıyordum. Bu şahsın gerçek isminin Emre Şimşekoğlu olduğunu sonradan öğrendim. Kadir bana müşteri bulurdu. Yaşı küçük olduğu paralar benim banka hesaplarıma yatardı. Bende bu bilet satışlarından komisyon alırdım. Bir suç işlediğimin farkında değilim. Karaborsa bilet fiyatlarını da Kadir belirlerdi. Bu yolla çok sayıda bilet sattım” dedi.

Yapılan araştırmada Rafet Can Kısa’nın, Beşiktaş-Monaco maçının gerçek bilet fiyatının 150 TL olduğu ve 6 TL farkla karaborsada çok sayıda bilet sattığı ortaya çıktı. Kısa, koyu Beşiktaş taraftarı olduğu öğrenilen Abdullah Sezai Yamankaya’ya ulaşmak istediğini, bir türlü ulaşamadığını ve ulaştığı taktirde 156 TL’sini göre ödeyeceğini de ifade etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.