Beşkavaklar’a yeni üst geçit

Haber: N. Halid Altundal

Karayolları Bölge Müdürlüğü, Bolu 42. Şube şefliği tarafından yapılan Beşkavaklar Mahallesi D-100 Karayolu üzeri Safir Sokak girişindeki üst geçit çelik kondriksüyon olarak inşa ediliyor. Yerden 6 metre yüksek olarak inşa edilen üst geçit bir hafta içerisinde tamamlanarak yayaların hizmetine sunulacak. Kırk metreden fazla bir uzunluğa sahip olan üst geçidin inşaat çalışması önceki gün başladı. 2021 yılı yatırım programında bulunan üst geçit inşaatı çalışması hummalı bir şekilde sürdüren Karayolları Bölge Müdürlüğü, şehrin her noktasında yeni çalışma gerçekleştiriyor. Bugün itibariyle D-100 karayolu üstüne yapılmaya başlanan üst geçidin, kısa süre içinde kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Bölgeye en yakın üst geçidin 1 kilometre uzaklıkta bulunması nedeniyle sık sık yayaların D-100 karayoluna çıkmak zorunda kaldığı bölgede zaman zaman yaşana trafik kazaları vatandaşı tedirgin ediyor. Bu kazaların önüne geçilmek için yapılan karayolu geçidinin hafta başına kadar tamamlanacağı belirtiliyor.