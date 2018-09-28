Haber: BMA

Doktor Anıl Makara yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yaz mevsimi bitti. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte değişen havalar cildimizi de etkiliyor. Kış aylarında dikkat edilmesi gereken ve uygulanması gerekenler temel başlıklar halinde şunlardır:

Özellikle kuru cilt tiplerinde günlük kullanılan nemlendirici ürünlerin sıklığı arttırılmalı.

Akşam saatlerinde ayrıca nemlendirici krem öncesinde serum ve besleyici yağlarla zaman zaman desteklenmeli.

Banyolarda cildimizi koruyan lipid bariyere zarar vermemek için banyo suyumuzun sıcaklığı aşırı yüksek olmamalı, banyo süremizi kısaltmalı mümkün olduğunca kese kullanılmamalıdır.

Banyoda özel nemlendirici duş jelleri veya yağları tercih edilmelidir.

Cildimiz hassas, kurumaya ve pullanmaya yatkın ise banyo sonunda durulanmayan cilt yağları veya banyo sonrası cildimiz nemini kaybetmeden yine özel bariyer onarıcı nemlendiriciler özenle kullanılmalıdır.

Dudaklarda ve ellerde soğuk nedeniyle oluşabilecek çatlaklar nispeten daha yağlı nemlendirici ürünler, balsamlar ve bariyer kremlerle önlenebilir.

Beslenmeye Dikkat

Beslenmemizde kış aylarında deri sağlığımızı destekler nitelikte olmalıdır.

Özellikle A, E, Omega 3 ve Antioksidanlardan zengin beslenme, protein - karbonhidrat dengesi herzaman olduğu gibi gözetilmelidir. Deri yoluyla oluşan farkedilmeyen sıvı kayıpları için bol su tüketilmelidir.

Kullandığımız kozmetik ürünler içerisinde retinol, E ve C vitamini, hyaluronik asit gibi vitamin ve su tutmaya yardımcı maddelerin bulunması daha parlak ve sağlıklı görünen bir cilt için önemlidir.

Kış aylarında özellikle leke sorunu yaşayan insanlar güneşten koruyucu kullanmaya devam etmelidir.

Kimyasal pelling, mezoterapi, PRP, dermapen, cilt yenileyici lazerler gibi uygulanabilecek kozmetik birçok uygulama ile cilt problemlerinde iyileşme sağlanabildiği gibi bu uygulamalar aynı zamanda anti-aging amaçlı da kullanılmaktadır.”