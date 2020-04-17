Beşli “Bu konuyu yargıya taşıyacağız”

Haber: Volkan Yılmaz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen İl Genel Meclisi vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda olağanüstü toplandı. Yaşar Yüceer başkanlığında, sosyal mesafe kuralına uyularak ve gerekli tedbirler alınarak gerçekleşen toplantıda Bolu ve ilçeleri ile ilgili toplam 23 madde görüşülerek karara bağlandı.

“BU KARAR USULSÜZDÜR”

Gündemin 12’inci maddesinde Mengen İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılması ile ilgili plan ve bütçe komisyonundan gelen rapor oylandı. Bu önergeyi geçmiş toplantılarda AK Parti Mengen İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Şenkan Aykan’ın kendisinin hazırlayıp karar vererek meclise sunduğunu belirten CHP Mengen İl Genel Meclisi Üyesi Eyüp Beşli, oylamaya geçilmeden bu karar itiraz etti. Kararla ilgili olarak söz alan Beşli “Bu karar usulsüzdür. Önergeyi tek başına hazırlayan Hüseyin Şenkan Aykan, daha önce ihaleye bile çıkmadan yapılan ve tamamlanan işlere böyle bir ödeneğin aktarılmaması gerekmektedir. Eğer bu toplantıda bu karar kabul edilirse konuyu yargıya taşıyacağımızı tüm meclis üyelerine duyuruyorum. Herkes elini vicdanına koysun. Bu karar tamamen usulsüzdür” ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer tarafından oylamaya sunulan gündem maddesi CHP grubunun red oyu vermesine rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 12:43