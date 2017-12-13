Haber: Gönül Olutürk

Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, partinin yönetim kurulu üyeleri Yaşar Yerlikaya, Levent Kahraman, Ayhan Eren, Yeter Yılmaz, Sema Yeşilbağ, Mustafa Öner, Zeki Köse ve Kasım Erarslan Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret ettiler. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez İlçe Başkanı ve arkadaşlarını Birlik Başkanı Tahir Gayret ve Birlik Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleriyle beraber karşıladılar. Birlik Başkanı Tahir Gayret, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez İlçe başkanı Ahmet Eker ve arkadaşlarının ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Ahmet Eker yaptığı konuşmada, kendilerinin bu ziyaretini kabul eden ve büyük bir misafirperverlik gösteren Birlik Başkanı Tahir Gayret ve arkadaşlarına teşekkür etti. Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odalarımız İktidar Partimizin ve Hükümetimizin tüm zor zamanlarında vatandaşlarımızla aramızda bir birlik ve dayanışma bağı olmuştur. Esnaf ve Sanatkarlarımız bu ülkenin omurgasını oluşturmaktadır, İstikrarın ve büyümenin temel taşını oluşturmaktadır. Bizde Halka hizmet Hakka hizmet prensibiyle yola çıktık ve her zaman Esnaf ve Sanatkarlarımızın dün olduğu gibi bugünde yarında yanında olacağız diyerek sözlerine son verdi. BESOB Başkanı Tahir GAYRET’de biz bugüne kadar ne zaman hangi talep ve şikayetle ile hükümete gittiysek hepsinde olumlu olarak sonuç alarak ayrıldık. Esnaf ve Sanatkarlarımız her zaman istikrarın yanında olmuştur dedi. Ziyaret oda başkanlarının Merkez İlçe başkanına sorularıyla beraber sohbet havasında devam etti.