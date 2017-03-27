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İş Kur Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, İş Kur Genel Müdür Danışmanı Ercüment Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat Emlak Daire Başkanı İsmail Ertüzün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Mali Hizmetler Daire Başkanı Halit Çağdaş, Bolu SGK İl Müdürü Mustafa Turan ve Bolu İş Kur Müdürü İsmail Yalçın Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ettiler.

Ziyarette heyeti Birlik Başkanı Tahir Gayret, Birlik Genel Sekreteri Selhan Şimşek, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaman ve Birliğe bağlı odaların başkan ve yöneticileri karşıladılar.

İşkur Genel Müdürü Mehmet Ali Özkankendilerinin bu ziyaretini kabul eden ve büyük bir misafirperverlik gösteren Birlik Başkanı Tahir Gayret ve arkadaşlarına teşekkür etti. Ziyaret amaçlarının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu istihdam seferberliği neticesinde bu heyet olarak birçok ili dolaştıklarını ve bu vesile ile bugün sizlerle bir araya geldiklerini dile getirdi. Başlatılan istihdam seferberliğinde daha öncede Bolu’da çalışmaların yapıldığı yaklaşık 2000 kişi hedeflendiği ve bu güne kadar 1200 kişinin istihdam edildiğini istenilen rakama da en kısa sürede ulaşılacağını ümit ettiğini belirtti.

Birlik Başkanı Tahir Gayret, İş Kur Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan ve arkadaşlarının ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Bolumuzda da esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları olduğunu ve bunların çözüm önerileri hakkında heyete detaylı bilgi verdi. Mehmet Ali Özkan bunları not aldıklarını ve ilgili mercilerde dile getirerek çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Ziyaret oda başkanlarının heyete sorularıyla beraber sohbet havasında devam etti.



