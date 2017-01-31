banner128

banner101

31 Ocak 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • BESOB’DAN AİDAT AÇIKLAMASI

    BESOB bir basın açıklaması yaparak Oda aidat ödemeleri içinde ötelenme getirildiğini duyurdu.

    31 Ocak 2017 Salı 09:49
    Bu haber 53 kez okundu
    BESOB’DAN AİDAT AÇIKLAMASI
      

    BASIN BÜLTENİ

    Yapılan açıklamada “Bilindiği üzere 03.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunda, gecikmiş aidat borçlarına yapılandırma imkanı verilmiştir denildi.

    Ayrıca 18.01.2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda, bir önceki kanunda yapılandırılan borçlarla ilgili çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler yalnızca 6736 sayılı kanuna göre yapılandırılmış borçları kapsamaktadır. Buna göre:

    Yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihleri 4 ay ötelenmiştir.

    Yapılandırma taksitlerinden süresi geçmiş olan ilk 2 taksidi ödeyemeyen üyelere, bu taksitleri ödemek için Mayıs ayı sonuna kadar ek süre verilmiştir. Geciktirilmiş olan bu iki takside ilişkin gecikme faizi sisteme otomatik olarak işlenmiş ve son ödeme tarihleri bu doğrultuda güncellenmiştir.  

    Eğer üye ilk 2 taksitten birini ödemediği için yapılandırması sistem üzerinden üyenin odası tarafından bozulduysa,  esbis@gtb.gov.tr adresine  bu durumu bildiren ve üyenin tc kimlik no'sunu içeren bir e-posta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’ne mail atılarak işleme konulacaktır ifadelerine yer verildi.

    Anahtar Kelimeler: BESOB, Basın, Açıklaması, Yaparak, Oda

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESELLİ
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hayri Coşkun Gerçeği!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ENGELLİ MECLİSİ KURULDU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Özgünlükleriyle “Markalaşan”lardan” MENGEN”…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Suat Tosun Suat Tosun COP 22 ARDINDAN TRUMP KAYGISI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir HAYIR-EVET
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Çocuk Kokmak…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129