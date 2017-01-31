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Yapılan açıklamada “Bilindiği üzere 03.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunda, gecikmiş aidat borçlarına yapılandırma imkanı verilmiştir denildi.

Ayrıca 18.01.2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda, bir önceki kanunda yapılandırılan borçlarla ilgili çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler yalnızca 6736 sayılı kanuna göre yapılandırılmış borçları kapsamaktadır. Buna göre:

Yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihleri 4 ay ötelenmiştir.

Yapılandırma taksitlerinden süresi geçmiş olan ilk 2 taksidi ödeyemeyen üyelere, bu taksitleri ödemek için Mayıs ayı sonuna kadar ek süre verilmiştir. Geciktirilmiş olan bu iki takside ilişkin gecikme faizi sisteme otomatik olarak işlenmiş ve son ödeme tarihleri bu doğrultuda güncellenmiştir.

Eğer üye ilk 2 taksitten birini ödemediği için yapılandırması sistem üzerinden üyenin odası tarafından bozulduysa, esbis@gtb.gov.tr adresine bu durumu bildiren ve üyenin tc kimlik no'sunu içeren bir e-posta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’ne mail atılarak işleme konulacaktır ifadelerine yer verildi.