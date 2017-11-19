Haber: Gönül Olutürk

Seminere oda genel sekreterlerin büyük çoğunluğunun katılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Açılış konuşmasını Birlik Başkanı Tahir GAYRET yaptı. Konuşmasına oda genel sekreterlerine seminere katıldıkları için teşekkür ederek başladı. Birlik Başkanı gelişen ve değişen Dünya’ya bizde ayak uydurmak zorundayız. Yapılan değişiklikleri ve uygulamaları bu seminerler vasıtasıyla sizlerle paylaşmak durumundayız. Sizler odalarınızı dinamik tutmak zorundasınız. Sizlere bu konuda çok iş düşmektedir. 2018 yılında yapılacak Genel Kurullar ile ilgili Seminerimizin hayırlı uğurlu olmasını diler çalışmalarınızda sizlere başarılar dilerim diyerek sözlerine son verdi. Birlik Genel Sekreteri Selhan Şimşek oda genel sekreterlerine 2018 yılında odaların gerçekleştireceği Genel Kurulda yapılacak iş ve işlemler, Yönetmelik değişiklikleri ve Mevzuatla ile ilgili olarak sinevizyon eşliğinde kapsamlı bilgiler vererek yapılan uygulamalardan örnekler gösterdi.Besob Sicil Müdürü Ebru Burgaz Yaptıkları mesleklerle nace kodları uyuşmayan Esnaf ve sanatkarlar hakkında yapılması gereken işlemlerden bahsettikten sonra, Birlik Mali Müşaviri Enver Bursalı’da Yıl sonu muhasebe işlemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Seminer dilek temenniler bölümünde genel sekreterlerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.