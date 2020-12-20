Beşparmak’ın fatihi Üstügen vefat etti



Haber:Erdal Tanrıverdi

Kıbrıs Barış Harekâtı kahramanlarından, emekli Binbaşı Haluk Üstügen (76), önceki gün İstanbul’da yaşamını yitirdi. Beşparmak Dağları’nın fatihlerinden Üstügen, Kıbrıs çıkarmasında, savaşın kaderini değiştiren Doğruyol Tepesi’ni Rumlar’ın elinden almıştı. Harekâta üsteğmen rütbesiyle katılan Üstügen, Bolu Komando Tugayı’na bağlı 1. Tabur 2. Bölük Komutanı olarak görev yaptı.

OLAYIN GEÇMİŞİ;

21 Temmuz 1974 günü, St. Hilarion çevresinde, Türk mücahitlerin kontrolünde bulunan Doğruyol ve Atak Tepeleri, Rumlar tarafından baskınla ele geçirildi. Girne-Lefkoşa yoluna hakim bu stratejik tepelerin tekrar alınması için, Tabur Komutanı Cemal Eruç; Üsteğmenler Haluk Üstügen ve Oğuz Yener’e taarruz emri verdi. İki üsteğmenin bölüğünün toplam mevcudu 280 iken, Rum komando taburu ise yaklaşık 700 kişiden oluşuyordu. Hakim tepelere, yoğun ateş altında ilerleyen Üstügen ve Yener’in bölükleri, şiddetli çatışmaların ardından iki tepeyi de aldı. O gece Üsteğmen Yener şehit oldu. Gösterilen başarı nedeniyle Doğruyol Tepesi’ne “Haluk Üstügen”, Atak Tepe’ye “Oğuz Yener”, Keskinsırt Tepesine de “Cemal Eruç”un ismi verildi.

İNSANLIK DERSİ VERDİ

Üstügen ayrıca, savaş sırasında esir aldığı Rum askerleri bulmak için 2003’te harekete geçti. Hazırladığı el ilanını KKTC’de elden dağıttıran Üstügen, o askerlerden Hristo Konstanti’yi buldu. Üstügen, 31 yıl sonra, 2005’te Geçitkale köyünde gizlice bir araya gelerek, esir askerin üzerinden aldığı şahsi eşyaları (kimlik, fotoğraf, sırt çantası) iade etti. Üstügen, “Bunu Rumlara insanlık dersi vermek ve barışa katkıda bulunmak için yaptım” demişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayımladığı taziye mesajında, “Ailesinin, sevenlerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız kahraman komutanım. Mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.