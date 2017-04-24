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24 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Beste yarışmasının birincisi “Bitmeyen Bir Aşktır Bolu”

    Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen “Hayalimdeki Bolu” resim yarışması ve “Bolu” konulu Çocuk Şarkıları Beste yarışmasının finali AİBÜ Kültür Merkezi’nde yapıldı.

    24 Nisan 2017 Pazartesi 07:01
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    Beste yarışmasının birincisi “Bitmeyen Bir Aşktır Bolu”
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    Haber: BMA

    Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen resim ve çocuk şarkıları beste yarışmasının finali Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. “Hayalimdeki Bolu” resim yarışmasına katılan eserlerden oluşan serginin açılışı ile başlayan etkinliklere Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, “Hayalimdeki Bolu adlı resim yarışmasının finali ve sergisi için burada bulunuyoruz. Görüyorum ki resimleri seçerken, gerçekten Bolu’daki çocukların hayalleri ile belediye başkanımızın ve bizlerin hayalleri tamamıyla örtüşüyor. Bizim hayalimizdekileri çocuklar çizmişler. Bolu’da plaj istiyorlar, raylı sistem istiyorlar, teleferik istiyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi gerçekleşecek. İnşallah burada başkanımızın adına ve kendi adıma söz veriyorum. Bundan sonraki yarışmalarda da sizlerin daha güzel resimlerle katılacağınızı umuyorum. Hayalinizdeki Bolu’yu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağımıza dair söz veriyorum” diye konuştu. Davarcıoğlu’nun konuşmasının ardından serginin açılışı yapıldı. Sergilenen eserler katılımcılar tarafından büyük beğeniyle incelendi.

    Sergi açılışının ardından AİBÜ Kültür Merkezi Mavi Salonda yarışmalarda dereceye girenler için düzenlenecek ödül törenine geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ödül töreninde, “Hayalimdeki Bolu” resim yarışmasında 1. 2. ve 3. olan öğrencilere ve mansiyon ödülü alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışmada 5-6’ıncı sınıf kategorisinde Milli Egemenlik Orta Okulu 6’ıncı  sınıf öğrencisi Hatice Şeyma Bulut “Renklerin Bolu’su” resmiyle, 7-8’inci sınıf kategorisinde 60.Yıl Orta Okulu 8’inci sınıf öğrencisi Hilal Ceyda Yazıcı birinci oldu.

    Resim yarışması ödül töreninin ardından, Bolu Konulu Çocuk Şarkıları Beste Yarışması ödül törenine geçildi. Törende bir konuşma yapan jüri üyesi AİBÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Durak, çocuk repertuarına Bolu konulu özgün eserler kazandırmak için bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi ve projenin başladığı günden geldiği aşamaya kadar geçen süreci anlattı. Durak’ın ardından sözü alan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu’nun tanıtımı için yapılan her türlü etkinliğin yanında olduklarını söyleyerek dereceye giren eserlerden oluşan CD’yi, Köroğlu Festivaline kadar yetiştireceklerini belirtti.

    Davarcıoğlu’nun konuşmasının ardından, Çiğdem Durak yönetimindeki Bolu Belediyesi Çocuk Korosu, dereceye giren 10 eseri seslendirdi. Eserlerin seslendirilmesinin ardından yarışmanın kazananları açıklandı. Yarışmada söz ve müziği Hüseyin Cevahir Ünal’a ait “Bitmeyen Bir Aşktır Bolu” eser birinci, söz ve müziği  Nedim Yıldız’a ait “Bolu’nun Çocukları” eser ikinci, söz  ve müziği Mehmet Onur Akyol’a ait “Tabiatın Kalbi” adlı eser üçüncü oldu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Düzenlenen, “Hayalimdeki, Bolu”

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