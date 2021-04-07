Bestekarlar Seben’de buluştu

Haber: C. Kutay Aykan

Seben Solaklar Kayaevleri yerleşkesinde bulunan "TÜRKSOY Sanat Köyü"nde, salgın tedbirlerine uygun düzenlenen etkinliğe Rusya'ya bağlı Başkurdistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın tanınmış bestekarları katıldı. Bestekarlar, Seben'de kaldıkları süre boyunca ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini de ziyaret etti.

Yaklaşık 8 gün süren etkinlikte bestekarlar yaklaşık 10 eser besteledi. Etkinliğe katılan Başkurdistan Besteciler Birliği Başkanı ve Başkurt Sanatlar Enstitüsü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Leila İsmagilova kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, “Burada çok güzel çalıştık. Kaya evlerinin etrafındaki harika doğadan çok ilham aldık. O muhteşem çevreden çok esinlendik” diye konuştu.