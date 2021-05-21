Beştepe’de 19 Mayıs Buluşması



Haber: Erdal Tanrıverdi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler nezdinde Türk milletinin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile yakılan istiklal meşalesinin dalga dalga tüm Anadolu'yu sardığını ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla nihai hedefine ulaştığını anımsatan Erdoğan, Samsun'a 102 yıl önce ayak basan öncü kadronun Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ne kadar uzanan kutlu yürüyüşüne verilen her mesajın "Ya istiklal ya ölüm" kararlılığının ifadesi olduğunu söyledi.

“Böylesine önemli bir sembolün gençlerimize emanet edilmesi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sizlerle yürütme kararımızın isabetini gösteriyor.” ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“21. yüzyılın lider ülkesi Türkiye”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı olarak, kabul ederler veya etmezler, kabul edilen Türkiye halen içinden geçmekte olduğu kritik süreci başarıyla tamamladığında inşallah 21. yüzyılın lider ülkesi olarak küresel sistemde hak ettiği yeri alacaktır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bundan hiç endişeniz olmasın. Bir asır süre önce Kurtuluş Savaşı'mızı vermemiz ve yeni devletimizi kurmamız nasıl kolay olmadıysa yürüttüğümüz bu tarihi mücadeleyi zafere ulaştırmamız da elbette kolay olmayacaktır. Milletimiz, Anadolu'da özgürlük mücadelesi verirken, aynı günlerde birileri de ülkeyi yabancı güçlere teslim etme hesapları yapıyordu. Bugün de sınırlarımızı terör koridoru ile kuşatma, ekonomimizi sinsi tuzaklarla çökertme, kirli yöntemlerle milli iradenin arkasından dolaşma hesabı yapanlar bulunuyor. Dün nasıl silahını bize doğrultan düşmanlarla birlikte içimizdeki gaflet ve dalalet ehline rağmen mücadelemizi başarıya ulaştırmışsak bugün de aynı azme ve kararlılığa hep birlikte sahibiz. 19 Mayıs'ı da işte bu güçlü duruşun sembollerinden biri olarak görüyoruz.”

“TRT Spor 2, yayın hayatına TRT Spor Yıldız olarak devam edecek"

Programda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TRT iş birliği ile kurulan yeni spor kanalının tanıtımının yapıldığını anımsatan Erdoğan, "Test yayınlarını tamamlayan TRT Spor 2, bundan sonra yayın hayatına TRT Spor Yıldız olarak devam edecek.” dedi.

TRT Spor 2'nin TRT Spor Yıldız'a dönüşümünü ve kanalın yeni logosunu tanıtan videoların izlemesinin ardından Erdoğan, televizyon kanalının adıyla birlikte kurumsal kimliğinin ve ekran görsellerinin de yenilendiğini söyledi.

Gençler adına Bolulu Muhammet Ali Çelik katılımcılara hitap etti

Programa, 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen temsilci gençler katıldı. Gençler adına Bolu’dan Muhammet Ali Çelik ve Düzce’den Ceylan Işık katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, konuşmasının ardından 81 ilden ve KKTC’den gelen toprak ve ay yıldızlı Türk bayrağı ile Filistin’e giden gençlerin duygularını kağıda döktüğü, çerçeveletilmiş mektup Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve gençler tarafından takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren sporcu gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.