Beton bariyer satın alınacak

BETON BARİYER SATIN ALINACAKTIR BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beton bariyer satın alınacak

BETON BARİYER alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 16:17
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