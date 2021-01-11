Beton bariyer satın alınacak

BETON BARİYER alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZGüncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 16:17
BETON BARİYER SATIN ALINACAKTIR BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BETON BARİYER alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZGüncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 16:17