Beton direkli kafes tel ihata yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü Kırıklar Orman İşletme Şefliği Karapınar Orman Deposu Beton Direkli Kafes Tel İhata Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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