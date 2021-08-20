Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü Kırıklar Orman İşletme Şefliği Karapınar Orman Deposu Beton Direkli Kafes Tel İhata Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Beton direkli kafes tel ihata yaptırılacak
SAFRANBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKLAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KARAPINAR ORMAN DEPOSU BETON DİREKLİ KAFES TEL İHATA YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SAFRANBOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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