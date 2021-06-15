Beton parke tamiratı yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
BETON PARKE TAMİRATI, YOL VE KALDIRIM YAPIM İŞİ DEVREK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.