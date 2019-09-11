BETUM Kursları başarıyla devam ediyor

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Bilimsel Endüstriyel Uygulama ve Araştırma Merkezi (BETUM) tarafından düzenlenen “2. MALDI TOF MS Biotyper Uygulamalı Eğitim Kursu: Mikroorganizma Tanısı Kursu” BAİBÜ’lü ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Eğitimleri 2-3 Eylül 2019 tarihleri arasında süren kursun ilk günü Prof. Dr. İbrahim Çakır ve Öğr. Gör. Nursel Söylemez Milli kurs sunumlarıyla, ikinci gün katılımcıların cihazlarda uygulama yapmaları ile gerçekleştirildi.

TANIMLAMA ORANLARINDA BÜYÜK BAŞARI SAĞLANDI

Kurs uygulamalarında katılımcıların beraberinde getirdikleri ve daha önce klasik yöntemlerle sonuç alamadığı ya da farklı yöntemlerde tanımlama oranlarının yüzde 50’lerde kaldığı örneklerini, uygulama esnasında kullanım imkânı buldukları MALDI TOF MS cihazı sayesinde büyük oranda %100’lük tanımlama oranına çıkardılar. Kurs sonunda düzenlenen törene katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, kurs eğitmenlerine teşekkür etti, eğitimlerini başarıyla bitiren katılımcılara bilimsel çalışmalarında başarılar dileyerek katılım belgelerini takdim etti.