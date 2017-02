Haber: BMA

Kahvaltıya, Bolu İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Demiröz, Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Zerrin Biçer, Kazım Konak, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Özel İdare Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Bolu İli Kanatlı Hayvan Eti üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Düzenlenen organizasyonda konuşan İli Kanatlı Hayvan Eti üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Demiröz, "Üretici birliğimizin Kurucu Başkan Yavuz Ekinci önderliğinde ve milletvekillerimiz desteği ile birlik kurulması yönünde bugüne kadar bakanlıkla görüşmeleri oldu. Biliyorsunuz beyaz et Bolu'nun önemli bir gelir kaynağı. Türkiye'de üretilen beyaz etin %30'unu üretmekteyiz. Beyaz et üreticileri olarak sektörümüz en hızlı 2000-2010 yılları arasında entegrelerle birlikte arz talep dengesi olarak hızlı bir şekilde büyüme sağladı. Ancak 2010 sonrası arz talep dengesi bozukluğundan dolayı üretim oranımız düştü. Doların ve girdi maliyetlerimizin yükselmesinden dolayı üreticilerimiz sıkıntılı döneme girdi. Bunun neticesinde Ali Ercoşkun vekilimiz ile Ankara'da görüşmelerimiz oldu. Sağolsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik, bizleri dikkate alarak, zaman ayırarak oluşturduğumuz heyeti saatlerce dinledi. Bunun sonucunda Ankara'da 5200 sayılı kanuna dayalı üst birlik kurulmasını ve beyaz et üretimi yapılan illerde de alt birlik kurulması talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

' VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Ankara'da üst birliğin oluşturulduğunu belirten Demiröz, "Bizler de Yavuz Ekinci ağabeyimiz önderliğinde kurucular kurulu olarak birliğimizi oluşturduk. 7 Ocak itibariyle kongremizi yaptık. Bu kongre neticesinde başkanlık görevini üstlendiğim yönetim kuruluna Nazmi Uçar, Burhanettin Özkan, İrfan Altay, Nuri Özdoğan; denetim kuruluna ise Ahmet Uslu, Ahmet Bayburtlu, Fehmi Başaran seçilmiştir. Ayrıca üst birlik için Mustafa Bahadır Öztürk temsilci olarak atanmıştır. Kongremizden sonra ivedi olarak başta Bolu Valimiz Aydın Baruş olmak üzere ilgili il müdürlükleri ile görüşmeler yaptık. Entegrelerimiz ile yaptığımız görüşmelerde ise entegrelerin bizim lokomotifimiz olduğunu, bizim de bu sektörün üretim ayağını oluşturduğumuzu anlattık. Beraber bu sektörü nasıl daha iyi kalkındırabileceğimiz ve ilerleyen günlerde üretim dengesini oluşturmak adına ne gibi faydalarda bulunabileceğimiz konularında görüşümüzü belirttik. Hedeflerimizi anlattığımız entegrelerimiz duydukları memnuniyeti dile getirdi. İlçelerimizde toplantılarımızı yapıp üye kayıtlarımızı gerçekleştireceğiz ve sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarımız devam edecek. Birliğimizin Bolumuza ve tüm sektörlere hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mehmet Demiröz'ün konuşması sonrasında söz alan Ali Ercoşkun ise şunları söyledi: "Bolu ilinde özellikle kanatlı hayvan eti üretimi ile ilgili güzel bir birlikteliği burada ilan etmiş oluyoruz. Kanatlı hayvan eti sektörü hem Bolu hem de Türkiye'nin gelişiminde bugüne kadar önemli katkısı olan sektörlerden bir tanesi. Çünkü devletin destekleri dışında kendi içinde modern şartlara uyum sağlamış ve yumurtadan masamıza gelinceye kadar her aşamasını modern şekilde kayıt altında tutan, bu anlamda hem Bolu'ya hem Türkiye'ye katma değer üreten bir sektörle burada gurur duyuyoruz. Bu sektörde entegre anlamında çok önemli gelişmeler oldu. Diğer taraftan sektörün asıl yükünü çeken, civcivi aldığı andan itibaren kesime gidene kadar olan süreçte bütün sıkıntıyı çeken, mücadeleyi veren kanatlı hayvan üreticileri, bir birlik çatısı altında geçtiğimiz yıllar itibariyle yapılan çalışmalar neticesinde birleşmiş durumda. Şunu biliyoruz ki demokrasiler geliştikçe ülkeler geliştikçe o ülkelerdek sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleri de gelişir, çoğalır. Çünkü bir araya gelindiği zaman meseleleri daha gür sesle ortaya koymak ve bunun çözümü noktasında da hareket etmek mümkün olur. Bu anlamda oluşan bir birliktelik aslında siyaset üstüdür. Çünkü bir sektör varsa bu sektörde herkesin, her katmanın payı var, paydaşı var. Dolayısıyla bu birliktelikler de siyaset üstü birlikteliklerdir. Bunu ortaya koyabilmek kolay değildir. Burada Yavuz Beyi ciddi anlamda tebrik etmek istiyorum. Çünkü marifet iltifata tabidir. İlk görüştüğümüz andan itibaren sektörle alakalı sorunları çok iyi bir şekilde derleyip toparlayıp bunu da doğru aktarma anlamında ciddi gayret sarfetti. Bunun diğer illerde de yapılması ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde de bu işin yükünü çeken ve bu işin gerçek anlamda emeğini ortaya koyan üreticilerin dertlerini ve sıkıntılarını dile getirebilecek, bu manada olumlu katkılar verebilecek bir birliği bugün ilan etmiş oluyoruz."

"DAHA GÜÇLÜ VE DAHA GÜR SESLE SIKINTILARI TAKİP EDECEĞİZ"

Kurulan birliği sekterö hayırlı olmasını temenni eden Ercoşkun ayrıca, "Bolumuza böyle bir beraberliği ortaya koydukları için başta Mehmet Demiröz kardeşimiz olmak üzere yönetimde, denetimde görev yapan ve birliğe üye olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gelişen ve değişen sektörle alakalı nasıl 10-15 sene önceki şartlar bir değilse şu anki şartlar da bir değil. Dolayısıyla bu değişime ayak uydurma noktasında gerek teşkilatımızla gerekse milletvekilleri olarak bizler de Başbakanımız, hükümetimiz ve bakanlığımız nezdinde sizlerin bugüne kadar dertleri ve sıkıntıları ile uğraşmaya gayret ettik . İnşallah bundan sonra da aynı şekilde daha güçlü ve daha gür sesle bu sıkıntıları takip edeceğiz. Her zaman sıkıntı da olmayacak tabi ki. Diğer taraftan yapılan güzel şeyleri de paylaşacağız, hem sizle hem vatandaşımızla. Bu olumlu birliktelik için Bolu İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği'ni tebrik ediyorum. Öncelikle Bolumuza daha sonra vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.