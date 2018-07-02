HABER:Gönül Olutürk

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarından biri olan Irak, ilimizde bulunan dev beyaz et üreticilerinin de önemli ölçüde ihracat yaptığı ülkelerden birisi. Irak geçtiğimiz günlerde, ilimizdeki dev entegre kuruluşlarını olumsuz etkileyecek bir adım attı. Irak hükümetinden yapılan son bilgilendirme ile 5 Ağustos'tan itibaren tavuk ürünleri, donmuş kanatlı hayvan etleri ve sakatatlarından alınan yüzde 10'luk verginin yüzde 50'ye yükseltileceği bildirildi. Irak, yerel ürünler ile üretim yapan sanayiyi koruma, destekleme ve geliştirme amaçlı olarak ithalat ürünlerine ek vergi getirdi. Vergi uygulamasının kısa süreli olmadığı, en az 4 yıl süreceği ve bu konuda indirime gidilmeyeceği belirtildi.

6 MİLYARLIK CİRO VAR

Tavuk eti ihracatında Türkiye'nin en büyük ve önemli pazarlarının başında Irak geliyor. Yıllık 6 milyar doların üzerinde bir ciroya sahip olan Türk kanatlı sektörünün en büyük tedarikçisi olan Irak'tan, bu cironun yarısından fazlası gerçekleştiriliyor. Bolu’da bulunan entegre tesisler ise Irak’a ayda 3000 ila 4500 ton arası Tavuk eti ihracat yapıyor bu rakam yıllık bazda 30 ila 50 milyon doları buluyor. Irak hükümetinin aldığı bu kararın sektörü nasıl etkileyeceğini sektör temsilcilerine sorduk.

ERPİLİÇ MUSTAFA ERİCEK;

Irak'ın kendi iç üretimini arttırmak ve sanayisini desteklemek maksadıyla böyle bir karar aldığını söyleyen Erpiliç Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ericek, “Bu yeni vergi uygulamasının sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Birkaç yıldır izinlerde, gümrük giriş ve kontrollerinde sık sık zorluklar çıkaran Irak hükümetinin bu tutumu sadece Türkiye'ye özgü değil. Başta gıda ithal ettiği ülkeler olmak üzere ihracat yapan tüm ülkelere aynı uygulamayı yapıyor. Ancak Irak'ta üretim miktarı, tüketim talebini karşılayacak kapasitede değil. Bir süre sonra talebin karşılanamaması, stokların tükenmesi ve maliyetler tekrar ithalatı kaçınılmaz kılacaktır. Bu da ek vergi oranının düşürülmesi veya eski seviyesine çekilmesini tetikleyecektir” dedi.

BEYPİLİÇ SAİT KOCA;

İlimizin en büyük entegre tavuk eti üreticisi firmalardan birisi olan Beypiliç Genel Müdürü Sait Koca, “Tavuk ürünlerinin Irak'a ihracatında son bir yıl içerisinde önemli ölçüde artış sağlandı. Biz Beypiliç olarak Irak’a aylık 1500 ila 2000 ton arası ürün ihraç ediyoruz. Yıllık bazda 20 – 25 Milyon Dolarlık bir ihracat hacmimiz var. Bu veriler, Türk kanatlı sektörünün kalite-teknoloji-fiyat avantajlarıyla her geçen gün başarı ivmesini yukarıya taşıdığının bir göstergesi. Irak’ta yaşanan vergi artışı nedeniyle endişeye gerek yok. Bugün Irak ek vergi uygular, yarın başka bir ülke başka bir uygulamaya gider. Ticarette her zaman sorunlar yaşanabilir. Bu vergi krizini büyütmemek gerekir. Kaldı ki bu vergi artırımı bizim satış fiyatımızı etkilemez” ifadelerini kullandı.