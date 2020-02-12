Beyaz örtüsüyle bir başka güzel

Haber: Ceylan Beykoz

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ilimiz kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarasını görmek isteyen tatilciler hem hafta içi hem de hafta sonu bölgeye akın ediyor. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı tabiat parkına gelenler, göl çevresindeki iskelelerde fotoğraf çekiyor ve göl çevresinde yürüyüş yapıyor. Bazı tatilciler tabiat parkı içindeki piknik alanlarında mangal yakarak kar manzarasının keyfini çıkartıyor. Bu arada, yüzeyi tamamen donan göl, bölgeyi ziyaret edenlere eşsiz manzara sunuyor.