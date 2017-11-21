Haber: Semih BAYKAL

Beklenen kış sonunda geldi. Bir hafta öncede Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrası, kar yağışı ilimizde etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren başta Bolu Dağı olmak üzere ilimizi etkisi altına kar yağışı ile beyaz manzaralar ortaya çıktı. Günün ilk ışıkları ile şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı ile yollar beyaza bürünürken, Bolu’da kar yağışını ilk defa gören vatandaşlar telefonları ile bu anı görüntüledi.

NE KADAR SÜRECEK?

Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının ne kadar süreceği akıllarda soru işareti olarak kaldı. Son yapılan tahminlere göre kar yağışı Perşembe gününe kadar devam edecek. Cuma günü ile beraber havanın bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ise düşük sıcaklıklara rağmen havanın güneşli olması bekleniyor.

KAR LASTİKSİZ ÇIKMAYIN

Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı beraberinde kazayı da getirdi. Bolu Dağı’nın Düzce kesiminde meydana gelene kazada bir araç, önündeki TIR’a çarptı. Kazada otomobilin içine sıkışan sürücü çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, araçta kış lastiği olmadığı görüldü.