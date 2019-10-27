Beyazpınar’dan örnek bir uygulama

Haber: Aysun Beykoz

Kliniğinde başlattığı yeni hizmet politikası ile ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Şaban Beyazpınar “Öncelikle ana amacımız halkımızın özel kliniklerden ve muayenehanelerden faydalanmalarının önünü açacak şekilde, hastalar adına masraflarını azaltmak ve kaliteli sağlık hizmetlerine ve deneyimli hekimlere erişilebilmelerini kolaylaştırmaktır. Bunun için de öncü olmaya ve yaptığımız işin bir kamu hizmeti olduğu bilincinden hareketle, örnek teşkil edecek uygulamaya geçme kararı vermiş durumdayız” dedi.

“Gaziler ve Şehit yakınlarına muayene ücretsiz”

GATA’dan emekli bir askeri doktor olduğunu hatırlatan Beyazpınar gazi ve şehit yakınlarına muayenenin ücretsiz olduğunu belirterek “Özellikle belirtmem gereken bir durum bulunmaktadır. O da şudur: biliyorsunuz son zamanlarda ve son yıllarda ülkemiz içerde ve dışarıda bir güvenlik sorunu ve hatta beka sorunu yaşamaktadır. Bu nedenle emniyet güçlerimiz ve Mehmetçiklerimiz var güçleri ile çalışmakta, bizim için, ülkemiz için fedakarlık yapmakta, gazi olmakta ve hatta bu uğurda hayatlarını vererek şehit olmaktadırlar. Bu durum karşısında ben de eski GATA'lı emekli bir askeri doktor olarak duyarsız kalamazdım ve daha önceki yıllarda çalıştığım kurumlarda yapmış olduğum gibi, asker ve polislerimiz ile gaziler ve şehit yakını olan hastalarımız için kliniğimizde doktor muayenelerini ücretsiz hale getirme kararı aldım. Yani kliniğimize gelen askeri personel, emniyet personeli, gaziler ve şehit yakını olan vatandaşlarımız hasta muayene ücreti ödememektedirler” ifadelerini kullandı.

“Ücretlerimizi en aza indirdik”

Muayene ücretlerini yoksul hastaların da kolaylıkla ödeyebilecekleri bir seviyeye indirdiklerini ifade eden Beyazpınar “Biraz önce söylediğim durumun dışında kalan tüm vatandaşlarımız için, kendi web sitemizde daha önce de duyurmuş olduğumuz gibi, kliniğimizde sunduğumuz sağlık hizmetlerimizin tamamında; hasta muayene ücretinden, ultrasonografi, endoskopi, tetkikler, tedaviler ve müdahaleler dahil pek çok işleme kadar; tüm uygulama ve işlemlerimizde ücret politikamızı yoksul hastaların da kolaylıkla ödeyebilecekleri düzeye indirdik. Bu konuda temel mantığımız parası olandan gerektiği kadar, olmayandan mümkünse almamak gibi bir bakış açısına sahip olmaktır. Dediğim gibi kamuya hizmet verirken ayrımsız tüm vatandaşlarımızın bu hizmetlerden, tecrübemizden ve bilgimizden yararlanmalarını sağlamak, böylece ülkemiz ve ilimiz sağlığına katkı sunmaktır” şeklinde konuştu.

“Hasta eğitim toplantıları düzenleyeceğiz”

Kanser hastalığından tutun, çağımızın en büyük toplumsal sağlık sorunlarından olan obeziteye, beslenme sorunlarından tutun diyet uygulamalarına, sindirim sistemi rahatsızlıklarından tutun barsak sorunlarına kadar bir çok konuda eğitim toplantıları yapacaklarını ifade eden Beyazpınar “Önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın hastalıklar karşısında farkındalıklarını artırmak ve bilinçlenmelerini sağlamak amacı ile her defasında belirlediğimiz bir hastalık veya hasta gurubu olmak üzere, tamamen ücretsiz, periyodik ve sürekli hasta eğitim toplantıları düzenleyeceğiz. Böylece hem bilinçlenmeyi hem de farkındalığı sürekli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Buradan hareketle güdülen temel hedef hastalıkları ortaya çıkmadan engellemek ve erken dönemde tedavi olanağı sağlamaktır. Eğitim ve farkındalık için sağlık bakanlığımız dahil pek çok kurum ve sivil toplum örgütü çalışmalar yürütmektedir. Ancak siz de tahmin edersiniz ki bu çalışmaların çoğu topluma ve genele yönelik ve çoğunluğu kamu spotları şeklinde yayınlardan ibaret olmaktadır. Birey ve hasta odaklı çalışmalar çok fazla yapılmamaktadır. Yani kişilere birebir dokunmak çok fazla mümkün olmamaktadır. Bizim amacımız biraz daha birey ve hasta odaklı programlar düzenlemektir. Bireylerle birebir etkileşim ve iletişim ile hastalarımızın farkındalıklarını artırmak ve bilinçlenmelerini sağlamaktır. Özellikle kendi branşım ile ilgili olmak üzere, kanser hastalığından tutun, çağımızın en büyük toplumsal sağlık sorunlarından olan obeziteye, beslenme sorunlarından tutun diyet uygulamalarına, sindirim sistemi rahatsızlıklarından tutun barsak sorunlarına, hemoroidden tutun prebiyotiklere ve probiyotiklere, meme kanserinden tutun, mide ve barsak kanserine, guatr hastalığından tutun varise, safra kesesi hastalıklarından tutun pankreas kanserine, barsak iltihaplarından tutun siroza, kötü ve zararlı alışkanlıklarımızdan tutun acil sağlık sorunlarının çözümünde uygulanacak pratik yöntemlere kadar pek çok konuda bilgilendirici, eğitici ve farkındalık yaratıcı toplantılar düzenlenecektir” diyerek sözlerine son verdi.