Beydili, “Bunun üstesinden de geleceğiz”

Haber: BMA

Ülkemizi etkisi alan koronavirüsle mücadele kapsamında ilimiz Merkez ilçeye bağlı Karacasu beldesinde belediye tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Belediye Başkanı Celal Beydili geçtiğimiz gün belediye hoparlöründen halkı bizzat bilgilendirdi. Beydili, “Bu virüsten bir an önce kurtulmak için evde kalmamız şart. Tüm vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum, gün birlik olup bugünleri atlatma zamanıdır” dedi.

Beldede dezenfektasyona devam eden belediye ekipleri ortak alanlar, belediye binası, kamu kurum kuruluşları, camiler, parklar, otobüs durakları, çeşmeler başta olmak üzere titizlikle çalışıyor.

“BUNUN ÜSTESİNDEN DE GELECEĞİZ”

Çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Beydili, “Tüm ekibimizle beraber görevimizin başındayız.

Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yaşamlarından feragat edip tüm riskleri göze alarak özverili çalışan Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve birbirinden değerli tüm Sağlık Çalışanlarına emekleri için minnettarız, hepsinden Allah razı olsun. Halkımız müsterih olsun, Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bunun üstesinden de geleceğiz, yeter ki vatandaşımız duyarlı olsun. Biz de üzerimize düşeni hep birlikte layıkıyla yapacağız” ifadelerini kullandı.

Beldede ayrıca çöp konteynerleri toplanarak ilaçlı suyla yıkanıp dezenfekte edildi. Ayrıca pazar yeri yıkanarak dezenfekte işlemleri tamamlandı. Belediyeden yapılan duyuruda vatandaşlar çöpleri attıktan sonra konteynerlerin kapaklarını kapatmaları konusunda uyarıldı.