Cumhurbaşkanlığı sistemini düzenleyen Anayasa Değişikliği Kanunu, Cumhurbaşkanın seçimi, yetkileri, cezai sorumluluğu ile Meclisin denetim yetkisi, yürütmenin işleyişi gibi pek çok alanda yeni düzenlemeler içeriyor.

Değişiklikler için referandum yolu açılırken oyunun kesinlikle ‘Evet’ olacağını belirten Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, “Darbeler döneminin bitmesi, vesayetçilerin gücünün kırılması, koalisyonların ülkemize olan zararının ortadan kalkması, demokrasinin temin edilmesi, yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının koruması, terör örgütleriyle daha etkin bir mücadele verilebilmesi, Türkiye’yi kutuplaştırmak isteyenlerin oyunlarının bozulması, refah içerisinde 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, mazlumların umudu olduğu için, milletin iradesinin tecelli etmesi için, FETÖ’ye, PKK’ya, şer odaklara inat kocaman bir EVET diyorum” ifadelerine yer verdi. BMA