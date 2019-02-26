Beydili, “Karacasu için yeniden bu göreve talibim”

Haber: Gönül Olutürk

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını sürdürürken beldenin sağlık turizmi açısından etki alanını genişleteceklerini ve Bolu’da çekim merkezinin Karacasu olacağını söyledi. Karacasu’da 2 dönemdir Belediye Başkanlığını yürüten Beydili, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’den yeniden Belde Belediye Başkan Adayı gösterilmesinin ardından kolları sıvadı.

Başkanlık yaptığı dönemde beldede gerçekleştirdiği çalışmalar ile gerek sağlık turizmi gerekse spor turizmine önemli katkılar sunan AK Parti Karacasu Belediye Başkan Adayı Celal Beydili, yeniden seçilmesi halinde çalışmalarını katlayarak devam edeceklerini belirtti. Belediye Başkan Adayı Beydili 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Beldemizin gelişmesi adına 2 dönemdir Belediye Başkanı olarak birçok girişimde bulundum. Gerekli adımların atılması, desteklerin sağlanması ile birlikte beldemiz termal turizmde önemli bir atağa geçti. Termal turizmin gelişmesiyle birlikte yaz aylarında spor turizmine de önemli katkılar sunmaya başladık. Süper Lig takımları dahil gerek alt ligler gerekse de sadece Türkiye değil çevre ülkelerden futbol takımlarını sezon öncesi hazırlık kampları için beldemizde ağırlıyoruz. Bu çok önemli bir gelişme bizim için. Beldemizin tanıtımı, kalkınması için güzel adımlar. İnşallah halkımızın yeniden teveccüh göstermesi halinde Karacasu’nun etki alanını genişletmek adına girişimlerimizi sürdüreceğiz. Ve umuyorum ki beldemiz yeni dönemde ülkemizin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayacak. Yeniden Belediye Başkan Adayı olmamda teveccüh gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere değerli İl Başkanımız ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Karacasu için, halkımız için yeniden bu göreve talibim” ifadelerini kullandı.