Haber: BMA

Karacasu Beldesine başkan seçildiğinden bu yana gece gündüz demeden vatandaşlarına hizmete etmeye ve beldenin hak ettiği değeri kazanması için çalışan Belediye Başkanı Celal Beydili, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin’de gerçekleştirilen operasyonlarda şehit düşen askerlerimize Allah’tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazi olan askerimize de acil şifalar diledi.

“SAĞLIK OCAĞI EN KISA SÜREDE HİZMETE AÇILACAK”

Belde için gerçekleştirdiği projelerden bahseden Beydili; “ Göreve geldiğim günden beri büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Amacım vatandaşımızın rahat edebileceği bir belde oluşturmak. Benim için beldenin geleceği çok önemlidir. Bu kapsamda çalışmalarım aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımdan bahsedecek olursak, ilk olarak beldemizin sağlık ocağı çok bakımsızdı ve halkımıza yeterince hizmet veremiyordu. Bu konuda Sağlık İl Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde burayı yıktık ve yenisini yapmaya başladık. İki katlı olarak yaptığımız Sağlık Ocağımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“BELDEMİZE FEN LİSESİNİN KURULMASINI İSTİYORUM”

Konuşmasının devamında Beldeye bir de Fen Lisesi kazandırmak istediğini söyleyen Beydili; “Ayrıca burası deprem bölgesi olduğu için ilkokul ve ortaokulda binamızda sıkıntı var. Bizde Milli Eğitim Müdürümüzle görüşerek bu okulu yıkma kararı aldık. Yaz tatilinde Allah nasip ederse bu okulumuzu yıkacağız. Yeni eğitim ve öğretim yılında da taşımalı sisteme geçeceğiz bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Anaokulumuza ise dokunmayacağız. Çünkü ailelerin merkeze gidip gelmesi çok zor. Ben birde beldemize Fen Lisesinin kurulmasını istedim. Çünkü beldemizin nüfusu her geçen gün artıyor. Benden lisenin yapılabilmesi için yer istediler. Belediye olarak bizde 8 bin 500 metrekare yer tahsis ederek Milli Eğitim Müdürlüğüne sunduk. Bu proje şuan Bakanlıkta ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda beldemize bir Fen Lisesi kazandırmış olacağız” diye konuştu.

“DERELER ISLAH EDİLECEK”

Belde içersinde bulunan derelerin de ıslah edileceğini açıklayan Beydili; “Bunların dışında derelerimizin ıslahı konusunda Devlet Su İşleri ile görüşüyoruz. Bu konuyu Sayın Bakanımıza da ilettim. Milletvekillerimiz, Bolu belediye Başkanı ve İl Başkanımız da bu durumu biliyor. Derelerle ilgili biz haritaları çıkarttık ve Devlet Su İşlerine teslim ettik. Devlet Su İşlerine ek bir bütçe yaptırdığımız takdir de en kısa zamanda derelerimizin ıslah işlemi de tamamlanmış olacak” şeklinde açıkladı.

“DOĞALGAZSIZ EV KALMAYACAK”

Belde de devam eden doğalgaz projesi ile ilgili de bilgiler veren Beydili; “En büyük projelerimizden bir tanesi de milletvekillerimiz ve İl başkanımızın destekleriyle beldemize doğalgaz getirtmek oldu. Şu anda doğalgazın ana hatları döşendi ve artık sokaklara girmeye başladık. Allah nasip ederse bu yaz beldemizde doğalgazsız ev kalmayacak. Doğalgaz projesi tamamlandıktan sonra hemen asfalt ve kaldırım taşlarını yapacağız. Bunların dışında Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın destekleriyle Seben Caddesinin yollarını genişlettik ve çevre düzenlemesini yaptık” diye ifade etti.

2 BİN 600 METREKARELİK YENİ MEZARLIK

Belde’nin yeni bir mezarlık alanına da ihtiyacı olduğunu belirten Beydili; “Beldemizin mezarlık konusunda da sıkıntıları vardı. Burası deprem bölgesi ve Allah göstermesin büyük bir deprem olduğunda vefat edenleri defnedecek yer yetmeyecekti. Bizde yaklaşık 2 bin 600 metrekarelik mezarlık alanı aldık. Partimizden, Vekillerimizden, İl Başkanımızdan ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’dan aldığımız güçle Karacasu’yu geleceğe taşımaya devam ediyoruz” dedi. Haberin devamı yarın ki gazetemizde yer alacaktır.